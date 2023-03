Ressentez la musique : les haut-parleurs Sonos ont désormais Apple Music Spatial Audio

Plus tôt dans la journée, Sonos a annoncé qu’il ajouterait la prise en charge de l’audio spatial Apple Music le 28 mars.

Il n’y a pas si longtemps, Sonos a mis à jour ses applications iPhone et iPad pour prendre en charge la lecture de l’audio spatial Apple Music sur les haut-parleurs et les barres de son Sonos qui prennent en charge la fonctionnalité. C’est une excellente nouvelle pour les mélomanes, car Apple Music propose des milliers de chansons avec un son spatial. Après la mise à jour vers la version 15.2, ces chansons seront marquées du logo Dolby Atmos dans l’application Sonos.

Qu’est-ce que l’audio spatial ?

Pour ceux qui ne le savent pas, l’audio spatial est une expérience sonore immersive multidimensionnelle. Il permet aux utilisateurs de ressentir l’atmosphère d’une scène musicale chez eux. Il convient de noter que l’audio spatial devient le principal format d’enregistrement utilisé par les chanteurs, les producteurs de musique et les ingénieurs de renom. Ainsi, si vous possédez des modèles tels que l’Arc and Beam (Gen2) ou le Sonos Era 300, Apple Music vous placera au centre de la scène musicale. La bibliothèque musicale de la société comprend une gamme d’artistes populaires dans tous les genres. Et le nombre de pistes ne cesse de croître.

Sonos prend également en charge Dolby Atmos, à commencer par le Sonos Arc, pour améliorer le son 3D immersif. Avec l’ajout de l’audio spatial Apple Music, les utilisateurs de Sonos peuvent désormais découvrir la magie des effets sonores 3D. Couplé à la technologie de réglage Trueplay brevetée de Sonos, il peut ajuster le son en fonction de la pièce. Le résultat est une musique qui sonne beaucoup plus près de la façon dont elle était censée être entendue. À cet égard, Apple Music rendra les haut-parleurs Sonos encore plus populaires.

Les derniers haut-parleurs Era 300 et Era 100 de Sonos prennent en charge AirPlay 2. Cela indique qu’ils peuvent diffuser de l’audio sans fil à partir d’appareils Apple. Avant cela, les haut-parleurs Sonos étaient un cran au-dessus du reste. Maintenant, ils ont un sérieux avantage sur leurs concurrents.

