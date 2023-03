Apple Music Classic appelé « juste le début » au lancement ; Une expérience Mac, iPad et CarPlay à venir ?

Apple Music Classical est officiellement lancé aujourd’hui, offrant une toute nouvelle expérience de musique classique sans frais supplémentaires pour les utilisateurs d’Apple Music. Pour célébrer le lancement, Apple a publié un nouveau communiqué de presse vantant le service ainsi qu’une publicité dédiée sur YouTube.

Quelle est la prochaine étape pour Apple Music Classical ?

Oliver Schusser, vice-président Apple Music and Beats d’Apple, explique qu’Apple Music Classical est censé offrir « l’expérience sonore la plus premium » et la « meilleure expérience de streaming de musique classique ». Cette première version d’Apple Music Classical n’est «que le début», selon Schusser.

« Nous aimons la musique – c’est vraiment ce que nous sommes – et la musique classique est à la base de la musique de tous les genres », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats. « Apple Music Classical est une application dédiée idéale pour les experts classiques ainsi que pour tous ceux qui découvrent le classique, avec la plus grande sélection de musique classique au monde, les meilleures capacités de recherche et de navigation, l’expérience sonore la plus premium avec Spatial Audio , et des milliers d’enregistrements exclusifs. Nous pensons qu’il s’agit de la meilleure expérience de streaming de musique classique disponible n’importe où, et pour nous, ce n’est que le début.

Apple n’a pas révélé les autres types de fonctionnalités à venir sur Apple Music Classical, mais le service manque actuellement d’applications dédiées pour Mac, iPad et CarPlay.

Ailleurs dans le communiqué de presse, Apple vante les puissantes capacités de recherche d’Apple Music Classical, la qualité audio 24 bits/192 kHz et l’interface « conçue pour le classique ». L’application propose également des illustrations exclusives, des listes de lecture uniques, de puissantes fonctionnalités d’exploration, etc.

Vous pouvez télécharger Apple Music Classical sur l’App Store dès aujourd’hui. Il est disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés Apple Music. Avez-vous déjà essayé le service ? Faites-nous savoir ce que vous pensez sur nos réseaux sociaux.

