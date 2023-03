Un deuxième trou coronal est apparu sur le Soleil et pointe en direction de la Terre

Après le gigantesque trou coronal du 20 mars, un second est apparu sur le Soleil à l’équateur. Un flux de vent solaire contre la Terre est attendu entre le 31 mars et le 1er avril. Quels effets sont attendus.

Le nouveau trou coronal. Crédit : NASA/SDO

Le 28 mars, un nouveau trou coronal est apparu sur le Soleil, qui a pratiquement remplacé celui, beaucoup plus grand, apparu ces derniers jours. D’après les observations du Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA, la tache sombre de l’étoile a un diamètre d’environ 250 000 kilomètres, soit l’équivalent d’une vingtaine de Terres juxtaposées (notre planète a un diamètre d’un peu plus de 12 700 kilomètres). Le trou coronal aperçu le 20 mars avait un diamètre estimé à 400 000 kilomètres. Ce ne sont pas de vrais trous, mais comme l’indique la NOAA, ce sont des régions de la couronne solaire où le plasma est plus froid et moins dense que celui qui l’entoure, pour cette raison, ils apparaissent plus sombres lorsqu’ils sont observés dans l’ultraviolet ou avec des rayons X.

Le portail spécialisé spaceweather.com a indiqué que le deuxième trou coronal n’est pas « gigantesque », comme le rapportent certains organes de presse. Il s’agit en fait d’un « petit » trou, mais non sans effets potentiels sur la Terre. Pendant les phases d’activité magnétique plus faible du cycle de onze ans du Soleil, en effet, ces taches sombres se trouvent généralement aux pôles, tandis que dans celles d’activité maximale – comme celle qui traverse actuellement l’étoile – elles sont plus déplacé vers l’équateur. Étant donné que des flux de vent solaire très rapides se déroulent des trous coronaux, capables d’atteindre 800 kilomètres par heure, et que dans cette phase ils sont plus souvent dirigés vers notre planète, ces phénomènes peuvent donner lieu à des orages géomagnétiques (d’intensité faible ou modérée) et merveilleuses aurores.

On pense que les trous coronaux posent moins de problèmes que les éjections de masse coronale, ou CME, à partir desquelles des vents solaires hautement énergétiques peuvent éclater et créer des tempêtes solaires potentiellement catastrophiques. Un CME en 1859 a déclenché une tempête géomagnétique de classe G5 (le maximum) sur Terre – appelée « l’événement Carrington » – qui a littéralement mis le feu aux télégraphes, le principal moyen de communication à l’époque. Dans le monde hyperconnecté et technologique d’aujourd’hui, un tel événement aurait des effets dévastateurs, capables de nous renvoyer au Moyen Âge pendant des semaines ou des mois, comme l’indiquent certains experts. Les orages géomagnétiques peuvent en effet griller les satellites, détruire les lignes électriques et Internet, empêcher la navigation GPS et les communications radio. Nous n’avons pas de protections adéquates contre de tels phénomènes, dont la manifestation n’est qu’une question de si, pas de quand. Qu’il suffise de dire qu’il y a quelques jours à peine, nous avons évité de justesse un flux de vent solaire potentiellement catastrophique.

Heureusement, les trous coronaux n’inquiètent pas les experts, même s’ils font face à la Terre comme dans ce cas. « Être à l’équateur indique que nous sommes à peu près sûrs de voir un vent rapide sur Terre quelques jours après sa rotation au-delà du méridien central », a déclaré à Business Insider le Dr Mathew Owens, maître de conférences en physique spatiale à l’Université de Reading. . . « La forme de ce trou coronal n’est pas particulièrement spéciale. Cependant, son emplacement le rend très intéressant », a fait écho le professeur Daniel Verscharen de l’University College de Londres, ajoutant qu’il s’attend à ce que le vent solaire arrive sur Terre entre le vendredi 31 et le samedi 1er avril. Les effets devraient être assez légers, comme des orages géomagnétiques légers. Cependant, l’arrivée du vent solaire pourrait s’accompagner de magnifiques auras polaires à des latitudes plus basses que d’habitude. Il ne reste plus qu’à attendre le week-end prochain.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :