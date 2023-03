Pourquoi ChatGPT a mis Elon Musk en colère !

Elon Musk, un milliardaire américain, a été un contributeur majeur au financement initial d’OpenAI, une société de recherche en intelligence artificielle à but non lucratif, aux côtés d’autres collecteurs de fonds de la Silicon Valley en 2015. Musk a siégé à son conseil d’administration et a même partagé sa présidence avec Sam Altman. Cependant, en 2018, Musk a quitté l’équipe au milieu des tensions autour de la présidence de l’entreprise.

La raison de la colère d’Elon Musk envers ChatGPT

Selon des sources anonymes citées par Semafor, Musk ne croyait plus en l’avenir d’OpenAI et estimait que l’entreprise avait pris trop de retard sur les incroyables progrès de Google en matière d’IA. Il avait une solution toute faite pour y remédier. Il voulait en prendre le contrôle, en devenir le seul patron. Altman et Greg Brockman, également co-fondateur et désormais président de la société, ont refusé de voir Musk prendre le pouvoir. Le milliardaire a alors quitté le conseil d’administration, officiellement pour un « conflit d’intérêts ».

Musk s’est engagé à faire don d’un milliard de dollars sur plusieurs années à l’entreprise. Mais OpenAI n’a jamais vu la couleur de cet argent. Ce dont il avait besoin pour couvrir les coûts gigantesques imposés par la formation de son IA. Selon le journal économique, c’était le manque de financement de Musk. Mais aussi l’émergence de la technologie des « transformateurs ». C’est une technique d’apprentissage en profondeur (deep learning) révolutionnaire – et coûteuse – introduite par Google en 2017, qui a poussé OpenAI à changer radicalement de credo. En 2019, OpenAI a inauguré OpenAI LP, une société à but lucratif. Quatre mois plus tard, en juillet 2019, OpenAI révélait un « partenariat exclusif » avec Microsoft. Avec un investissement d’un milliard de dollars du géant du logiciel.

Musk n’a toujours pas digéré ce passage d’une structure à but non lucratif à une structure à but lucratif. Ce qui, selon lui, a été causé par son départ. Il a même coupé l’accès qui permettait à OpenAI d’utiliser les données de Twitter pour former ses modèles. Sam Altman, en revanche, nie complètement les accusations d’Elon Musk. « Nous ne sommes pas contrôlés par Microsoft, ils n’ont même pas de siège au conseil d’administration. Nous sommes une entreprise indépendante », clame-t-il. Et quant à la fin du « tout open source », il a aussi une justification : « Je ne pense pas que ce serait bien de rendre GPT-4 open source, par exemple. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu’il fasse des ravages dans le monde.

