La fonction de survol Apple Pencil devient plus puissante dans iPadOS 16.4, déclare Apple

L’une des fonctionnalités d’iPadOS 16.4 est une fonctionnalité de survol Apple Pencil améliorée, sous la forme d’une prise en charge de l’inclinaison et de l’azimut.

Les dirigeants d’Apple et de Procreate ont souligné les avantages pour les utilisateurs et les développeurs de la dernière fonctionnalité pour les utilisateurs d’iPad Pro et d’Apple Pencil…

Fonction de survol Apple Pencil

La première version de la fonction de survol Apple Pencil a été introduite pour la première fois en octobre de l’année dernière et visait à éviter aux artistes les tracas d’essais et d’erreurs lorsqu’il s’agissait de sélectionner le coup de pinceau souhaité. Au lieu d’avoir à en essayer un et à l’annuler, la fonction de survol présente un aperçu du trait, afin qu’ils puissent l’ajuster en fonction avant de le valider. papier filtrer.

Apple Pencil est désormais détecté jusqu’à 12 mm au-dessus de l’écran, permettant aux utilisateurs de voir un aperçu de leur marque avant de la faire. Cela permet également aux utilisateurs de dessiner et d’illustrer avec encore plus de précision, et rend tout ce que les utilisateurs font avec Apple Pencil encore plus facile.

La fonctionnalité a été chaleureusement accueillie par Procreate.

Selon James Cuda, PDG de Procreate, la fonction Hover aide les artistes et les créateurs à dessiner avec encore plus de précision. « La capacité de ne pas s’engager ou d’endommager l’œuvre d’art est transformatrice », déclare Cuda.

iPadOS 16.4 ajoute l’inclinaison et l’azimut

Avec iPadOS 16.4, la fonction de survol prend en charge l’inclinaison et l’azimut. Le directeur de l’expérience d’entrée d’Apple, Leslie Ikemoto, a déclaré à TechCrunch que l’aperçu est désormais plus précis et précis.

« Si vous regardez Procreate, ils ont la brosse à crayon, qui est petite et fine lorsque vous êtes perpendiculaire à l’écran, puis s’élargit lorsque vous inclinez pour l’ombrage », explique Ikemoto. « Avec Tilt et Azimuth, Procreate peut restituer un contour exact de la marque que vous allez faire lorsque vous posez votre pinceau, et c’est un énorme accélérateur pour leurs utilisateurs. »

Ni Ikemoto ni TechCrunch n’expliquent exactement ce que fait la fonction Azimuth, mais le nom suggère qu’elle ajuste l’aperçu du pinceau non seulement par l’inclinaison verticale du crayon, mais également par l’angle horizontal auquel il est tenu, c’est-à-dire si vous pêchez vers la droite ou vers la gauche.

Apple a également souligné que les développeurs devaient faire peu ou pas de travail pour prendre en charge les fonctionnalités.

« Nous voulions que le survol soit aussi facile à adapter que possible, nous avons donc utilisé les API existantes que nous avons utilisées pour le Magic Keyboard Trackpad », ajoute Ikemoto. « C’est UIPointerInteraction et UIHoverGestureRecognizer. Pour les développeurs qui ont déjà adopté l’interaction du pointeur de l’interface utilisateur dans leur application, ils obtiennent gratuitement le survol Apple Pencil sans effectuer aucun travail. Cela fonctionnera tout simplement. Les développeurs qui souhaitent une expérience plus personnalisée avec le survol peuvent utiliser la reconnaissance des gestes de survol de l’interface utilisateur, que nous avons étendue pour signaler l’emplacement de la pointe du crayon en 3D ainsi que l’angle auquel le crayon est tenu.

Outre les améliorations apportées au survol Apple Pencil, découvrez plus de fonctionnalités iPadOS 16.4 ici.

Photo: procréer

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :