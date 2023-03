L’application Google se dote d’un nouveau design sur Android

L’application Google sur Android a besoin d’une refonte de Material You, mais pour l’instant, elle a une barre de recherche comique. La barre de recherche est presque deux fois plus haute que la pilule de taille standard, et l’indice « Rechercher » est également dans une police plus grande. Les icônes du microphone et de Google Lens semblent petites par rapport à la barre de recherche surdimensionnée.

L’application Google sur Android propose désormais une grande barre de recherche et des suggestions d’objectifs Google

Google a ajouté un carrousel à l’application qui propose des suggestions liées à Google Lens, telles que l’achat de produits dans vos captures d’écran, l’utilisation de votre appareil photo pour traduire du texte, la recherche de photos dans votre bibliothèque, la résolution de devoirs avec votre appareil photo et l’identification d’une chanson en écoutant . Appuyez sur l’une de ces suggestions pour lancer Lens immédiatement.

Ce changement est déjà sur l’application Google iOS depuis un certain temps. Mais il est maintenant disponible sur Android avec la dernière version bêta de l’application Google (version 12.14). Cependant, il n’est pas encore largement déployé.

La fonctionnalité de l’application reste la même, mais la barre de recherche surdimensionnée peut fournir une cible tactile plus grande, ce qui est bénéfique pour certains utilisateurs. Cependant, certains utilisateurs peuvent ne pas aimer que les descriptions de chaque suggestion soient en majuscules et leur crient dessus. Espérons que ces descriptions disparaîtront avec le temps et ne seront pas un rappel persistant.

Dans l’ensemble, la nouvelle conception de la barre de recherche et les suggestions de Google Lens constituent une mise à jour importante de l’application Google sur Android. Alors que certains utilisateurs peuvent ne pas aimer la barre de recherche surdimensionnée ou les descriptions en majuscules, d’autres peuvent trouver utile la cible tactile plus large et l’accès facile à Google Lens.

Google peut recevoir des commentaires des utilisateurs sur cette nouvelle fonctionnalité et y apporter des modifications en fonction de leur contribution. Pour l’instant, les utilisateurs devront décider eux-mêmes s’ils aiment le nouveau design ou préfèrent l’ancien.

