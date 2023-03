Makita : maintenant aussi un micro-ondes avec batterie

Quitter le chantier pour déjeuner et aller à la boulangerie ? Vous pouvez vous épargner cela, car Makita a introduit un micro-ondes qui fonctionne avec des piles. Même s’il n’y a pas d’électricité sur le chantier, vous avez toujours un repas chaud.

Le Makita MW001G vous réchauffe 11 repas de la taille d’une assiette ou 20 boissons de 0,2 litre chacune. Si cela ne suffit pas : vous pouvez simplement échanger les deux batteries. Toutes les batteries du système XGT pour outils électriques conviennent.

Convient pour le chantier

Le micro-onde fonctionne soit avec une puissance de 350 watts soit de 500 watts. Avec les batteries XGT 40V Max 8Ah, cependant, il ne fonctionne que pendant 8 minutes à 500 watts. Ensuite, il passe automatiquement à 350 watts.

Le Makita MW001G convient également au chantier de construction. Un filtre empêche la pénétration de poussière. Dans le communiqué de presse, cependant, l’entreprise ne mentionne pas de classe de protection.

Le micro-ondes pèse 8,8 kilogrammes, mais sans les piles insérées. Le transport est assez facile. Il y a une poignée de transport qui se déplie. Vous pouvez également attacher une sangle et porter l’appareil sur votre épaule.

Le micro-onde ne prend pas trop de place dans le chariot : les dimensions extérieures sont de 34,3 x 33,8 x 31,8 cm. L’intérieur mesure 25,5 x 24,1 x 12,0 cm. Cela correspond à environ 8 litres.

Une autre fonction qui n’a rien à voir avec le micro-ondes : il y a un port USB-A, que vous pouvez utiliser pour recharger votre smartphone – avec une puissance de sortie maximale de 2,4 A à 5 V.

Juste un poisson d’avril ?

Je sais je sais. Certains pensent maintenant à un poisson d’avril. Makita a introduit le micro-ondes le 10 mars, bien avant le 1er avril. Surtout, il existe déjà quelques appareils à piles rechargeables, qui ne sont pas des outils, mais qui s’intègrent bien sur le chantier.

Les piles du micro-ondes Makita sont à l’extérieur. Vous les avez changés d’un coup de poignet (Photo : Makita)

Makita dispose également d’une glacière électrique, d’une cafetière, d’une bouilloire, d’une lampe avec radio, d’une radio sans lampe et d’une veste chauffante. Vous pouvez également en acheter certains dans ce pays. Mon neveu a récemment reçu une radio de chantier Makita.

Ce sont tous des appareils que vous pouvez également emporter avec vous en camping, c’est pourquoi certains d’entre eux portent également le nom de Makita Outdoors.

Batteries remplaçables également de Bosch

L’idée d’utiliser des batteries d’outils dans d’autres appareils n’est pas nouvelle. Lorsque j’ai testé l’aspirateur sans fil Bosch Unlimited Series 6 il y a deux ans, j’ai également utilisé la batterie d’un tournevis sans fil Bosch dans l’appareil. Cela a non seulement fonctionné à merveille, mais c’était aussi prévu de cette façon.

L’aspirateur sans fil Bosch Unlimited Series 6 et le tournevis sans fil Bosch peuvent échanger leurs batteries (Image : Peter Giesecke)

Bosch a même créé une norme et créé la Power For All Alliance avec d’autres fabricants : Gardena, Gloria, Wagner, Rapid, Steinel, Flymo, Husqvarna, Kübler, PerfectPro. Une seule batterie pour le bricolage, le jardinage, le ménage et le lavage à pression. Plus vous avez d’appareils à partir de ce système, plus un appareil peut fonctionner longtemps.

Je ne sais pas si Makita prévoit une norme à l’échelle de l’industrie. Mais pour les artisans qui apportent déjà des batteries Makita sur le chantier, des appareils tels que la radio et le micro-ondes sont un achat judicieux – bien que le véritable avantage ne soit pas le fonctionnement sur batterie, mais la protection contre la poussière et la saleté. Les appareils ne cassent pas immédiatement.

Alternative : une boîte à lunch chauffante

Makita semble ne vouloir proposer le micro-onde sans fil qu’au Japon, là pour l’équivalent de près de 500 euros HT.

Si vous cherchez un moyen de réchauffer des plats faits maison sur le pouce : il existe également des boîtes à lunch chauffantes. Cependant, ils ne sont pas protégés contre la poussière et la saleté.

J’ai déjà testé la Rommelsbacher HeatsBox. Bien qu’il n’ait pas de batterie, il fonctionne également dans la voiture avec l’allume-cigare.

