C’est fini : fermeture des eShops Nintendo Wii U et 3DS aujourd’hui

Nintendo ferme enfin ses stores numériques Wii U et 3DS. Aujourd’hui est le dernier jour pour en tirer le meilleur parti, car vous ne pourrez pas acheter de contenu téléchargeable ou de jeux dans ces stores. Cependant, vous pourrez toujours télécharger à nouveau tous les jeux que vous avez achetés. Vous pouvez également jouer à tous ces jeux pour le moment.

Il convient de mentionner que l’année dernière, Nintendo a publié un avertissement concernant la fermeture de ses boutiques en ligne. De plus, cela a empêché les utilisateurs d’ajouter de l’argent aux eShops Wii U et 3DS en août. La fin des services de Nintendo indique la fin d’innombrables jeux Hi-Fi. Préparons-nous à dire au revoir à des jeux incroyables comme Pushmo, Dr. Luigi, Pokemon Picross, Pokemon Rumble U et plusieurs autres.

Comment l’arrêt de la Wii U et de la 3DS affectera-t-il les utilisateurs ?

L’arrêt de la Wii U et de la 3DS affectera les utilisateurs ordinaires à grande échelle. Cela rendra impossible pour les utilisateurs d’acheter des jeux, y compris une gamme complète de jeux de console virtuelle sur 3DS et Wii U. Nous serons privés d’une grande variété de jeux de console à partir d’aujourd’hui. Au total, les utilisateurs perdront l’accès à 1000 jeux uniquement numériques.

Cela va contrarier beaucoup d’entre nous car sur 1000, 530 sont des titres de console virtuelle. De plus, 333 d’entre eux ne sont pas encore disponibles sur Nintendo Switch Online. Les fans de Nintendo Switch peuvent pousser un soupir de soulagement lorsque ces jeux arrivent sur Nintendo Switch Online. La fermeture de la Nintendo Wii U et de la 3DS est évidemment un revers en termes de préservation du jeu vidéo.

De plus, les utilisateurs qui possèdent encore la Wii U et la 3DS auront du mal à s’en séparer, même si certains jeux sont physiquement disponibles, comme par exemple The Legends of Zelda : The Windwaker HD et Phoenix Wright Vs. Professeur Layton sur 3DS est disponible dans les deux versions.

