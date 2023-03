Apple lance macOS Ventura 13.3 avec de nouveaux emoji, des corrections de bugs, etc.

Parallèlement à iOS 16.4, Apple a également publié macOS Ventura 13.3 aujourd’hui pour tous les utilisateurs de Mac. Cette mise à jour comprend 21 nouveaux emoji, des mises à jour de Freeform, un large éventail de corrections de bugs et d’améliorations des performances, et plus encore. Voici tout ce à quoi vous attendre lorsque vous mettez à jour votre Mac.

Quoi de neuf dans macOS 13.3 ?

macOS 13.3 commence à être déployé maintenant. Vous pouvez vous diriger vers Paramètres système> Général> Mise à jour logicielle pour voir s’il est disponible sur votre Mac. Comme toujours, la mise à jour peut prendre quelques heures pour arriver sur tous les Mac. Une fois que vous l’aurez téléchargé, votre Mac redémarrera et installera la mise à jour.

Cette mise à jour inclut de nouveaux emoji, ainsi que d’autres améliorations, corrections de bugs et mises à jour de sécurité pour votre Mac.

Vingt et un nouveaux emoji, y compris des animaux, des gestes de la main et des objets, sont désormais disponibles dans le clavier emoji

L’option Supprimer l’arrière-plan dans Freeform isole automatiquement le sujet dans votre image

L’album de doublons de photos étend la prise en charge pour détecter les photos et vidéos en double dans une photothèque partagée iCloud

Prise en charge de la translittération pour les claviers gujarati, pendjabi et ourdou

Nouvelles dispositions de clavier pour Choctaw, Chickasaw, Akan, Hausa et Yoruba

Paramètre d’accessibilité pour assombrir automatiquement la vidéo lorsque des éclairs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés

Prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l’application Météo

Résout un problème où les gestes du trackpad peuvent parfois cesser de répondre

Résout un problème où les demandes de demande d’achat des enfants peuvent ne pas apparaître sur l’appareil du parent

Résout un problème où VoiceOver peut ne pas répondre après l’utilisation du Finder

