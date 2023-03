Apple publie watchOS 9.4 pour Apple Watch ; quoi de neuf?

Apple propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour logicielle pour les utilisateurs d’Apple Watch. watchOS 9.4 est en cours de déploiement et étend les fonctionnalités de suivi du cycle et d’historique AFib à plus de pays, corrige un bug d’alarmes embêtant, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Nouvelles fonctionnalités de watchOS 9.4

watchOS 9.4 est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs. Vous pouvez mettre à jour votre Apple Watch en allant dans Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Vous pouvez également installer la mise à jour via l’application compagnon Apple Watch sur votre iPhone.

Quoi de neuf dans watchOS 9.4 ? Voici le récapitulatif complet d’Apple :

Les alarmes de réveil ne sont plus désactivées avec un couvercle pour désactiver le geste afin d’éviter les annulations accidentelles pendant le sommeil

Suivi du cycle avec des estimations d’ovulation rétrospectives et des alertes d’écart de cycle désormais pris en charge en Moldavie et en Ukraine

AFib History est désormais disponible en Colombie, en Malaisie, en Moldavie, en Thaïlande et en Ukraine

Voici comment Apple décrit l’histoire de l’AFib :

La fibrillation auriculaire est une maladie chronique, mais le temps que les gens passent dans la fibrillation auriculaire peut changer. Les personnes atteintes de fibrillation auriculaire mènent souvent une vie saine et active. La durée pendant laquelle votre cœur est en fibrillation auriculaire peut potentiellement être réduite par des exercices réguliers, une alimentation saine pour le cœur, un poids santé et le traitement d’autres conditions médicales qui pourraient aggraver la fibrillation auriculaire. Si elle n’est pas traitée, la fibrillation auriculaire peut entraîner une insuffisance cardiaque ou des caillots sanguins pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral. L’historique de la fibrillation auriculaire donne une visibilité à long terme sur la durée pendant laquelle votre cœur montre des signes de fibrillation auriculaire, également connue sous le nom de fardeau de la fibrillation auriculaire, afin que vous puissiez partager ces informations avec votre médecin pour des conversations plus riches.

Vous pouvez également en savoir plus sur les fonctionnalités de suivi du cycle d’Apple Watch sur le site Web d’Apple ici.

Si vous repérez autre chose de nouveau dans watchOS 9.4 sur votre Apple Watch, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

