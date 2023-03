Google Pixel Tablet pour apporter ces fonctionnalités incroyables avec Android 14

Depuis de nombreux mois, il y a eu des rapports concernant une nouvelle tablette de Google. Cependant, nous n’avons pas encore obtenu d’informations officielles de la part de l’entreprise. Les utilisateurs peuvent choisir plusieurs thèmes dynamiques pour l’écran d’accueil et la page d’écran de verrouillage sur les appareils Android fabriqués par des équipementiers tels que Samsung et Xiaomi. Cependant, les téléphones Pixel de Google ne disposent toujours pas de cette fonctionnalité. La tablette Google Pixel sera la première à bénéficier de cette fonctionnalité après la mise à niveau vers Android 14. Cela a été découvert après avoir fouillé dans le code Android 14 Developer Preview 2. Selon des sources, Android 14 Developer Preview 2 contient du code qui permet aux utilisateurs de choisir des fonds d’écran animés distincts pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage. Cette information a été obtenue par le développeur Mishaal Rahman.

Par ailleurs, le développeur a activé le code pertinent, affichant l’interface utilisateur fonctionnelle. Le bouton de l’interface utilisateur permet uniquement à l’écran d’accueil et à l’écran de verrouillage d’utiliser le même fond d’écran dynamique, car cette fonctionnalité n’a pas encore été activée. La société pourrait activer cette fonction dans la version officielle d’Android 14.

Affichage de la tablette Google Pixel

Google va officiellement réintégrer le marché des tablettes après une longue absence. Lors de l’événement I/O 2022 en mai, la société a déclaré qu’une nouvelle tablette serait lancée. Selon les informations disponibles à ce jour, la prochaine tablette Google Pixel sera officiellement lancée en 2023. Pourtant, il y a eu un certain nombre de fuites à propos de cet événement. Google a donné un avant-goût du look de la tablette. La tablette Google Pixel a déjà passé l’EVT (test de validation technique). Actuellement, cette tablette a déjà sa conception finale et attend une production de masse. Google a déjà le prototype et probablement les spécifications matérielles en plus de la conception. La tablette Google Pixel pourrait inclure la puce Google Tensor, tout comme le téléphone Google Pixel, selon des rapports antérieurs. L’entreprise peut commencer la production de masse après avoir passé la vérification technique.

Kuba Wojciechowski affirme que la tablette Google Pixel fournira deux options de stockage. Il existe des options de stockage de 128 Go et 256 Go pour ce gadget. La tablette prendra également en charge les réseaux sans fil Wi-Fi 6 et disposera d’un grand écran de 10,95 pouces en tant que fonctionnalité supplémentaire. Dans le même temps, il a découvert que le stylet USI fonctionnerait avec la tablette Google Pixel.

Google Pixel Tab pour utiliser la première génération. Puce tenseur

Une tablette Google portant le nom de code Tangor est apparue pour la première fois sur le site Web de l’USI en mai de l’année dernière. La tablette en cause possède en effet la certification USI, selon cette liste. Cela indique qu’il répond aux critères de l’appareil et du stylet USI. Une spécification standard pour les stylets remplaçables est conservée par USI. Il garantit que les stylets sont utilisables avec une gamme de gadgets à écran tactile, tels que les téléphones portables, les tablettes et les PC. Depuis 2018, Google a activé l’USI dans Chrome OS et est membre de l’USI.

De plus, il y a des rumeurs sur les spécifications de l’appareil photo de la tablette Google Pixel. Cette tablette aura deux capteurs Sony IMX355 de 8MP, selon des rapports antérieurs. Ces capteurs seront placés un devant et un derrière. Ces capteurs, cependant, ne peuvent pas être utilisés pour le ralenti, l’enregistrement 4K ou d’autres fonctionnalités.

Dans le même temps, le baromètre et les capteurs de proximité sont toujours absents de la tablette Google Pixel. Cela indique que les cas utilisables de la tablette ne sont que très limités. La tablette Google Pixel utilisera probablement une carte de développement « Citron », selon le code Android. Cela implique que la première génération. La puce Tensor alimentera également la tablette. Comme le rapporte 9to5Google, cette tablette aura plusieurs liens métalliques à l’arrière. Pour mieux utiliser la tablette à la maison, les utilisateurs peuvent la monter sur un gadget unique appelé « Google Dock ». Pour le moment, il n’y a pas de date de lancement précise pour cet appareil.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine