Apple lance iOS 16.4 avec 21 nouveaux Emojis, une notification push Web Apps, et plus encore

iOS 16.4 est enfin disponible pour tout le monde après plusieurs séries de tests bêta et une version candidate la semaine dernière. iOS 16.4 arrive un jour plus tôt que prévu. Il s’agit d’une grosse mise à jour après la mise à jour iOS 16.3 pour les utilisateurs d’iPhone. Découvrons-en plus sur le dernier iOS 16.4.

Même après trois mises à jour majeures depuis la sortie d’iOS 16, Apple a réussi à apporter de nombreuses nouvelles modifications et fonctionnalités à iOS 16.4. Oui, il y a des fonctionnalités intéressantes dans la mise à jour que vous allez adorer.

Parallèlement à la version publique iOS 16.4, Apple publie également iPadOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4, macOS Ventura 13.3, macOS Monterey 12.6.4, macOS Big Sur 11.7.5, iOS 15.7.4 et iPadOS 15.7.4.

iOS 16.4 et iPadOS 16.4 sont livrés avec le même numéro de build qui est 20E247. Oui, c’est un numéro de build différent de celui de la version candidate, il y aura donc une différence par rapport à la mise à jour de la semaine dernière.

En parlant de nouvelles fonctionnalités et de modifications, il inclut tout, de la première version bêta à la version candidate. Cela inclut 21 nouveaux emojis dans le clavier Emoji, l’isolation vocale pour réduire le bruit pendant les appels, l’animation de rotation de page est de retour dans Apple Books, les notifications pour les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil, et plus encore. Vous pouvez consulter le changelog complet ci-dessous.

21 nouveaux emoji comprenant des animaux, des gestes de la main et des objets sont maintenant disponibles dans le clavier emoji

Notifications pour les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil

L’isolation vocale pour les appels mobiles donne la priorité à votre voix et bloque le bruit ambiant autour de vous

L’album des doublons dans Photos étend la prise en charge pour détecter les photos et vidéos en double dans une photothèque partagée iCloud

Prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l’application Météo

Paramètre d’accessibilité pour assombrir automatiquement la vidéo lorsque des éclairs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés

Visual Look Up est maintenant disponible en Afrique du Sud

Résout un problème où les demandes de demande d’achat des enfants peuvent ne pas apparaître sur l’appareil du parent

Résout les problèmes où les thermostats compatibles Matter pourraient ne plus répondre lorsqu’ils sont couplés à Apple Home

Optimisations de la détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro

Apple Music Classical sortira également sur l’App Store demain.

L’iOS 16.4 est disponible pour tous ceux qui possèdent des iPhones éligibles. Si vous êtes sur une version publique, vous recevrez la nouvelle mise à jour sur votre appareil. Vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Et ici, vous pouvez télécharger et installer la nouvelle mise à jour.

Si vous souhaitez recevoir des mises à jour bêta, vous devez vous connecter à votre compte de développeur ou à un compte public qui a opté pour la mise à jour bêta. Oui, le profil bêta peut ne plus fonctionner. C’est également un changement qui a été inclus pour la première fois dans l’une des versions bêta d’iOS 16.4, mais cela ne fonctionnait pas complètement. Mais on s’attend à ce qu’il fonctionne comme prévu à partir de la version publique.

