Microsoft Teams est renouvelé avec de meilleures performances et un nouveau design

Microsoft Teams est l’un des outils de travail collaboratif les plus utilisés au monde. La pandémie a accéléré son adoption dans les entreprises et les établissements d’enseignement et il est rare la personne qui n’a jamais entendu parler de cette application.

Cependant, malgré sa notoriété, l’application Teams a également été la cible de nombreuses critiques en raison de son interface extrêmement surchargée et, surtout, de ses performances médiocres.

Aujourd’hui c’est terminé. Microsoft vient d’annoncer quelque chose qui était un secret de polichinelle : une nouvelle application Microsoft Teams conçue à partir de zéro pour nous offrir une expérience complètement repensée. Passons en revue ses points les plus importants !

Quoi de neuf dans Microsoft Teams ?

Performance

Microsoft avait pour objectif de doubler les performances de Teams en utilisant seulement la moitié des ressources système. Pour cela, toute la plateforme a été revue et l’architecture data, réseau, chat et vidéo optimisée. La société a travaillé avec le cabinet de conseil indépendant GigaOm pour quantifier les résultats.

L’application et les réunions se lancent deux fois plus vite. La consommation de mémoire a été réduite de moitié par rapport aux équipes précédentes. Cela indique que les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience plus fluide et plus rapide, sans compromettre la qualité audio et vidéo. De plus, l’impact environnemental est réduit en consommant moins d’énergie.

convivialité

La dernière version de Teams offre une expérience utilisateur simplifiée et riche en fonctionnalités. En quelques clics seulement, il permet aux utilisateurs de suivre facilement leurs notifications, de rechercher des informations, de gérer leurs messages et d’organiser leurs canaux.

Le modèle d’authentification et de synchronisation a également été amélioré, ainsi que le système de notification, pour garantir une expérience fluide aux clients professionnels multicomptes et utilisateurs.

De plus, de nouvelles options ont été introduites pour personnaliser les réunions et les webinaires, telles que la possibilité d’ajouter des biographies de présentateurs, de thématiser l’événement avec un logo et une couleur, ou de diffuser en direct sur Meta Workplace Live.

Intelligence artificielle

Teams intègre des capacités d’intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération qui améliorent la productivité et la créativité des utilisateurs. Par exemple, la fonction Smart Summary génère un résumé automatique des réunions avec les points clés, les actions en attente et les transcriptions.

Autre nouveauté, Copilot for Microsoft Teams, un outil qui utilise l’IA générative pour assister les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes. Copilot peut répondre aux questions du chat, suggérer des ressources pertinentes ou créer du contenu original comme des présentations ou des documents.

Disponibilité

Ce n’est qu’un aperçu. Microsoft a à l’esprit que les nouvelles équipes peuvent être disponibles pour tous les utilisateurs d’ici la fin de 2023. D’ici là, ils aimeraient que les utilisateurs essaient cette version d’aperçu et fournissent des commentaires pour de nouvelles améliorations avant le lancement.

À partir d’aujourd’hui, une bascule devrait apparaître en haut à gauche de l’application Teams, nous donnant la chance d’essayer cette nouvelle version. Nous pouvons toujours revenir à la version précédente quand nous le voulons.

