L’effet Mica pourrait revenir très prochainement sur Microsoft Edge

Microsoft Edge se prépare à récupérer et à améliorer l’effet Mica. Le navigateur de Microsoft pourrait à nouveau ressembler davantage à Windows 11 grâce à l’effet Mica, qui rendrait toute l’interface du navigateur translucide et colorée. L’effet Acrylique serait également ajouté aux listes déroulantes.

Microsoft finaliserait les améliorations de conception dans Edge

Microsoft Edge est l’un des navigateurs les plus populaires et les plus avancés du marché. Mais aussi celui qui cherche à s’adapter au design et à l’esthétique de Windows 11, le dernier système d’exploitation de Microsoft. Pour ce faire, le navigateur pourrait bientôt faire revenir l’effet Mica, qui a été supprimé il y a quelques versions sans explication.

L’effet Mica consiste à rendre la bande d’onglets du navigateur translucide et colorée, créant ainsi un aspect plus intégré avec le fond d’écran et le thème du système. Cependant, comme Leo Varela l’a découvert dans les versions canariennes d’Edge, Microsoft travaille sur une version améliorée de l’effet Mica, qui s’appliquerait à toute l’interface du navigateur, y compris la barre d’outils et la barre latérale.

Cette nouvelle variante de l’effet Mica donnerait au navigateur un look plus unique et plus beau, mais aussi plus cohérent avec le design fluide et moderne de Windows 11. Cependant, l’implémentation actuelle est très instable et boguée, il n’y a donc aucun moyen d’activer manuellement et on ne sait pas quand il sera disponible pour tous les utilisateurs.

En plus de l’effet Mica, Microsoft prévoit également d’ajouter l’effet Acrylique aux menus déroulants du navigateur tels que l’historique, les téléchargements, les favoris, etc. L’effet Acrylique consiste à créer un fond flou et semi-transparent qui s’adapte également à la couleur du thème. Cet effet est déjà présent dans certaines parties du système d’exploitation Windows 11, comme le menu Démarrer ou la barre des tâches.

Ces changements visuels font partie du prochain rajeunissement d’Edge annoncé par Microsoft il y a quelques mois. L’objectif est de rendre le navigateur plus personnalisable, accessible et conforme aux tendances actuelles de la conception Web. Certaines de ces nouveautés sont déjà

