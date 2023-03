Le smartphone le plus vendu en Chine l’année dernière était l’iPhone 13

De nouvelles données de la société d’information sur le marché Counterpoint Research indiquent que l’iPhone 13 était le smartphone le plus vendu en Chine l’année dernière.

La société a également réalisé une nouvelle première dans le pays, puisque trois modèles d’iPhone différents ont pris les trois premières places du classement des ventes…

Bien que la popularité du modèle de base de l’iPhone en Chine ne soit pas une surprise, ni le fait que les modèles plus anciens se vendent mieux que les derniers produits phares, 2022 a été la première année au cours de laquelle les modèles Pro ont fait le top 10. Cela a vu Apple prendre les trois fentes supérieures.

Apple a contribué à plus de 10 % du volume des ventes de smartphones en Chine en 2022. L’iPhone 13 était le smartphone le plus vendu en Chine avec une part de marché de 6,6 %, passant de la troisième place en 2021 avec une part de 2,3 %. De plus, les ventes de l’iPhone 13 ont plus que doublé en 2022 par rapport à l’année précédente.

L’iPhone 13 a été suivi par l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro dans les deux spots suivants. Ces trois iPhones ont contribué à 60 % des ventes de smartphones d’Apple en Chine en 2022. C’était la première fois que les variantes Pro d’Apple figuraient dans le top 10 pour la Chine.