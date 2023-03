Voici les 5 fonctionnalités les plus surestimées des smartphones

Les smartphones ont des avantages à mesure qu’ils ont mûri. Il est possible de trouver des modèles abordables pour l’utilisateur moyen. Cependant, l’inconvénient est que l’innovation devient de plus en plus difficile. Innover avec un objectif, c’est-à-dire proposer des solutions à des problèmes ou satisfaire les demandes des utilisateurs, est un défi.

Beaucoup de nouvelles fonctions ne répondent pas à un réel besoin et sont davantage conçues pour des stratégies marketing. Ces fonctionnalités peuvent ne plaire qu’à un petit créneau d’utilisateurs ou de passionnés de technologie qui aiment expérimenter. Dans cet article, nous discutons des 5 fonctionnalités de smartphone les plus surestimées qui ne sont pas utiles.

Top 5 des fonctionnalités surestimées des smartphones

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Il n’y a pas si longtemps, les smartphones avaient un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Puis en 2019, OnePlus 7 Pro a été lancé et le secteur a commencé à accélérer le taux de rafraîchissement de 60 à 90 puis 120 Hz. Cependant, le premier téléphone à implémenter 120 Hz était le Razer Phone 2017.

Initialement, les panneaux 120 Hz étaient limités aux téléphones haut de gamme jusqu’en 2020, date à laquelle ils sont devenus disponibles dans toutes les gammes. Malgré la démocratisation des taux de rafraîchissement élevés, ajouter plus de Hertz que l’œil ne peut pas apprécier peut avoir un impact négatif sur la batterie.

En réalité, le saut de 120Hz à 144Hz est imperceptible. De plus, peu de gens peuvent distinguer un écran à 90 Hz d’un autre à 120 Hz. Bien que les joueurs puissent apprécier des taux de rafraîchissement plus élevés, la plupart des jeux mobiles ne prennent pas en charge 120 Hz.

Chargement sans fil

Je veux discuter de mon expérience avec la recharge sans fil. J’utilise des téléphones avec chargement sans fil depuis des années maintenant. Au départ, cela semblait être une bonne idée de charger le téléphone pendant la nuit et de se réveiller avec un téléphone complètement chargé. Cependant, j’ai constaté que parfois le téléphone ne se chargeait pas correctement car il n’était pas parfaitement placé sur le chargeur.

De plus, lorsque ma fente d’éclairage a été mouillée, j’ai dû recourir à la recharge sans fil. Mais je l’ai peu utilisé à cause de son inefficacité. Il s’avère que jusqu’à l’arrivée de la norme Qi2, la recharge sans fil n’était pas efficace. En effet, une étude a montré qu’elle nécessite près de 50% d’énergie en plus que la recharge d’un téléphone portable avec un câble.

De plus, la recharge sans fil n’est pas entièrement sans fil. Vous devez toujours charger le téléphone près de la prise où la base se connecte. Et vous ne pouvez pas le soulever à partir de là. Alors, alors que la technologie s’améliore petit à petit au fil des années, jusqu’à ce que nous atteignions la norme Qi2 et ses vertus, nous sommes face à une fonction inefficace.

Écrans QHD

De nos jours, les écrans Quad HD sont relativement courants. Ces écrans ont des résolutions de 1440p, ce qui se traduit par 2560 x 1440 pixels. Ils font partie des fonctionnalités phares depuis quelques années, et ils méritent plus de crédit qu’ils n’en obtiennent. Les écrans Quad HD sont nettement plus nets et offrent plus de détails que les écrans Full HD.

Cependant, l’inconvénient est qu’ils nécessitent plus d’énergie pour fonctionner, ce qui affecte directement la batterie. C’est un facteur crucial pour les personnes qui veulent que leur téléphone dure toute la journée.

Un autre aspect critique à considérer est que la résolution est directement proportionnelle à la diagonale de l’écran. Par exemple, les téléviseurs 32 pouces sont en Full HD. Dans le cas du Samsung Galaxy S23 Ultra, il a une diagonale de 6,8 pouces. Sa taille nous empêche d’apprécier pleinement la résolution maximale qu’il offre. Les experts estiment que l’équilibre est la résolution 2K.

Caméras 108MP

Nous pensons que plus de pixels n’indique pas nécessairement une meilleure qualité d’image. Bien que les fabricants de téléphones aiment se vanter de leurs nombres de mégapixels, cela ne se traduit pas toujours par de meilleures photos. En fait, certains des meilleurs téléphones avec appareil photo du marché, tels que Google Pixel et l’iPhone, n’ont pas le nombre de mégapixels le plus élevé.

Avoir plus de mégapixels aide à augmenter la résolution de la photo, vous permettant de zoomer et de recadrer des parties de l’image sans perdre trop de détails. Cependant, cela se fait au prix de prendre plus d’espace sur votre téléphone. Bien que cela puisse être utile pour certaines personnes, ce n’est pas toujours nécessaire. Les téléphones haut de gamme intègrent déjà un objectif zoom pour prendre des photos d’objets distants. Et pour les photos standard, vous n’avez pas besoin d’autant de résolution.

Il est important de considérer que si vous prévoyez de partager vos photos sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, elles seront compressées. Cela indique que les détails supplémentaires fournis par les photos à haute résolution peuvent ne pas être perceptibles sur la photo finale. Par conséquent, avoir plus de mégapixels n’équivaut pas toujours à de meilleures photos, et d’autres facteurs tels que la qualité de l’objectif et le traitement logiciel sont tout aussi importants.

Enregistrement vidéo 8K

Depuis près d’une décennie, nous utilisons la fonction d’enregistrement vidéo 4K avec une résolution de 3840 x 2160 pixels. Samsung a été l’une des premières marques à intégrer cette fonctionnalité, avec le Galaxy S5 en 2014, mais à l’époque ce n’était pas une fonctionnalité très importante.

De nos jours, 4K est une norme commune qui a plus de sens avec l’aide d’un matériel plus puissant. Bien que cela prenne beaucoup de place sur votre téléphone. Cela est d’autant plus vrai que nous consommons du contenu sur des appareils tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables avec des écrans suffisamment grands pour voir la différence entre 1080p et 4K.

Cependant, passer à 8K (7680 x 4320 pixels) n’apporte pas d’amélioration notable. En fait, mis à part les jeux professionnels, la résolution 8K n’a aucun sens pour la vidéo mobile.

Verdict

La vérité est que la plupart des utilisateurs de smartphones ne profitent pas de ces fonctionnalités. Ils sont plus intéressés par les fonctionnalités de base comme la messagerie, les appels et la navigation sur Internet. Par conséquent, il est essentiel que les fabricants de smartphones se concentrent sur l’offre de solutions qui correspondent aux besoins et aux demandes réels des utilisateurs afin d’améliorer la convivialité et l’expérience utilisateur de leurs produits.

