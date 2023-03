Xiaomi a présenté ses smartphones les moins chers : Redmi A2 et A2+

La sous-marque de Xiaomi, Redmi, vient de lancer un groupe de nouveaux smartphones, dont le Redmi Note 12, le Redmi Note 12 5G, le Redmi Note 12 Pro et le Redmi Note 12 Pro+. Cependant, ils ont également discrètement ajouté deux appareils bas de gamme à leur site Web mondial Mi : le Redmi A2 et le Redmi A2+.

Lancement des smartphones abordables Redmi A2 et Redmi A2+

Le Redmi A2 dispose d’un écran tactile 720 × 1600 de 6,52 pouces et est alimenté par le SoC MediaTek Helio G36 avec 2 ou 3 Go de RAM. Il dispose de 32 Go de stockage extensible, d’une caméra arrière de 8 MP avec un objectif auxiliaire QVGA, d’une caméra selfie de 5 MP et d’une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 10 W. Il est livré avec un chargeur 10W dans la boîte et se recharge via microUSB.

Le téléphone fonctionne sous Android 12 (Go Edition) et ne prend pas en charge la 5G, mais il possède une prise casque 3,5 mm. Le Redmi A2+ est essentiellement le même appareil, mais avec un capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Les deux téléphones sont disponibles en bleu clair, vert clair et noir.

Bien que ces appareils soient bas de gamme, ils offrent des options abordables pour ceux qui n’ont pas besoin de la technologie la plus récente et la plus performante. Avec leurs fonctionnalités de base et leur prix bas, ils peuvent plaire à ceux qui recherchent un appareil simple et fonctionnel sans trop payer.

Il est intéressant de voir Xiaomi ajouter discrètement ces appareils à son site Web sans grande fanfare. Ce qui suggère qu’ils ne sont peut-être pas un objectif majeur pour l’entreprise. Cependant, ils offrent toujours de la valeur aux consommateurs qui recherchent une option économique.

Dans l’ensemble, les Redmi A2 et Redmi A2+ ne sont peut-être pas les appareils les plus excitants du marché. Mais ils offrent une option abordable pour ceux qui ont juste besoin d’un smartphone de base. Avec des fonctionnalités telles qu’un stockage extensible, une prise casque et une grande batterie, ils offrent des fonctionnalités pratiques pour une utilisation quotidienne. Nous nous attendons à ce qu’ils obtiennent beaucoup de ventes sur plusieurs marchés.

