Xiaomi met à jour deux autres modèles de smartphones vers MIUI 14

En décembre, Xiaomi a annoncé MIUI 14 basé sur Android 13. Récemment, la mise à jour a été distribuée à certains appareils Xiaomi. Les Redmi K50i, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 11T Pro et Mi 10 ont déjà reçu la mise à jour. Le Mi 11X et le Redmi Note 10 Pro sont les derniers appareils à recevoir la mise à jour.

Le Mi 11X a été précédemment lancé sous le nom de POCO F3 sur certains marchés et a déjà reçu la mise à jour avec la version stable de MIUI 14. La mise à jour était initialement disponible il y a deux semaines pour les utilisateurs de Mi Pilot sur une base limitée, mais est maintenant disponible au public.

MIUI 14 est disponible pour deux nouveaux smartphones

La mise à jour, qui a la version de firmware V14.0.2.0.TKHINXM, pèse environ 3,9 Go et inclut le correctif de sécurité Android de janvier 2023. Il convient de noter que le Mi 11X a été lancé avec MIUI 12 basé sur Android 11. Et cette mise à jour apporte la deuxième mise à jour majeure du système d’exploitation à l’appareil.

MIUI 14 promet des améliorations significatives des performances du Mi 11X, notamment un chargement plus rapide des applications, une durée de vie de la batterie plus longue et une gestion de la mémoire améliorée, même pour les applications et les jeux exigeants. Il est peu probable que le Mi 11X reçoive Android 14 après cette mise à jour.

Le Redmi Note 10 Pro prêt à l’emploi fonctionne sur une interface utilisateur MIUI 12 basée sur Android 11. Plusieurs versions sont disponibles : V14.0.1.0.TKFMIXM, V14.0.2.0.TKFEUXM, V13.0.9.0.SKFIDXM et V13.0.8.0.SKFTWXM. Ces versions sont en cours de test en Indonésie, à Taïwan, en Inde, en Russie et en Turquie.

Nous avons des informations selon lesquelles la mise à jour Redmi Note 10 Pro MIUI 14 est prête à être publiée en Indonésie et à Taïwan. Les numéros de version de la mise à jour sont V14.0.2.0.TKFIDXM et V14.0.1.0.TKFTWXM, et ils seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs de Redmi Note 10 Pro. Cette mise à jour est une excellente nouvelle pour les utilisateurs car elle rendra le téléphone plus rapide, plus stable et plus réactif.

En plus de cela, la mise à jour MIUI 14 apportera également de nouvelles fonctionnalités d’écran d’accueil aux utilisateurs. Cependant, la mise à jour sera d’abord disponible pour Mi Pilots. Les utilisateurs doivent donc attendre patiemment la sortie officielle. Dans l’ensemble, cette mise à jour MIUI 14 améliorera considérablement les performances de Redmi Note 10 Pro, ce qui en fera un bien meilleur appareil pour les utilisateurs.

