Samsung développera son propre GPU mobile et prévoit de battre Apple et Qualcomm

Le GPU Xclipse 920 à l’intérieur de l’Exynos 2200 est issu du partenariat entre AMD et Samsung. Et ce SoC était essentiellement le premier tremplin pour le géant coréen. Avec ce saut, il entrevoit la phase suivante : développer un GPU personnalisé pour sa gamme mobile.

Cette pratique n’a rien de nouveau et ne commence pas avec Samsung. Lorsque les entreprises commencent à se consacrer à des chipsets dédiés aux smartphones, elles finissent par lancer du silicium avec des GPU personnalisés. C’est ce qu’Apple et Qualcomm ont fait dans le passé. Mais la vraie question est la suivante : le nouveau GPU peut-il battre Adreno et Apple GPU ?

Le premier GPU de Samsung pourrait être basé sur l’architecture RDNA d’AMD

Le GPU Xclpse 920 à l’intérieur de l’Exynos 2200 était basé sur l’architecture RDNA 2 d’AMD. Et pour le chipset personnalisé, Samsung utilisera apparemment la même architecture. Du moins, c’est ce que le leaker suggère. Cependant, ce ne sera pas un GPU autonome. Au lieu de cela, il aura probablement besoin de l’aide d’AMD pour former une adresse IP.

Jusqu’à la sortie de l’Exynos 2100, Samsung s’est appuyé sur les conceptions de GPU Mali d’ARM pendant plusieurs années. Et avec la sortie de son chipset personnalisé, le géant coréen pourrait enfin être en mesure d’abandonner ARM pour la conception du chipset. Même si les conceptions de GPU d’ARM n’ont pas des tonnes de plaintes, il est indéniable que Qualcomm et Apple mènent la course.

En comparaison, les GPU du Mali ont un écart de performances important. Mais, avec le GPU personnalisé de Samsung, cet écart de performances pourrait se combler par une marge significative. Pourtant, il semble que le GPU personnalisé ne soit pas disponible de sitôt.

Selon le pronostiqueur, Revegnus, cela pourrait prendre au moins trois ans à Samsung pour sortir son GPU personnalisé sur mesure pour les smartphones. En attendant, Apple et Qualcomm continueront de faire du bruit sur le marché des smartphones. Mais après que Samsung a sorti son GPU personnalisé, la concurrence peut devenir très féroce.

Le chipset personnalisé peut-il battre Qualcomm Adreno et le GPU Apple ?

La chronologie des rumeurs nous dit que Samsung prendra son temps pour développer le GPU mobile personnalisé. Et si le GPU personnalisé ne fonctionne pas selon les attentes de l’entreprise, le géant coréen pourrait le retarder encore plus. Pour être juste, Samsung n’a pas eu beaucoup de chance en lançant des chipsets pour smartphones.

Cette fois, avec la série Galaxy S23, Samsung a entièrement abandonné sa gamme Exynos. Au lieu de cela, tous les téléphones de la gamme sont livrés avec des chipsets Qualcomm, quelle que soit la région. Cependant, lorsque Samsung travaille avec les meilleurs talents du marché, les choses peuvent définitivement changer.

Apparemment, Samsung travaille actuellement sur Exynos 2300. Il s’agit d’un processeur phare qui aurait pu faire son chemin vers la série Galaxy S23. Mais selon les rumeurs précédentes, le chipset sera plutôt la base de Google Tensor G3. En d’autres termes, il fera son chemin vers Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Néanmoins, Exynos 2300 devrait être livré avec le GPU Xclipse 930. Ce sera une avancée majeure par rapport au GPU Xclipse 920 qui est sur l’Exynos 2200. Et au cas où vous ne le sauriez pas, le Xcllpse 920 a tenu assez fort contre le Snapdragon 8 Gen 2. En fait, le GPU a même réussi à battre Qualcomm GPU dans les tests de ray tracing, ce qui n’est pas une mince affaire.

Cela nous a montré ce que Samsung est réellement capable d’offrir. Et j’espère que le géant coréen utilisera tout son potentiel et apportera quelque chose qui ne sera pas une déception. Jusque-là, nous aimerions voir comment Xclipse 930 d’Exynos 2300 se compare aux GPU Apple et Qualcomm.

