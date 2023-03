Étude : Les utilisateurs d’iPhone éprouvent plus de rage au volant que les utilisateurs d’Android

Les smartphones sont devenus l’un des outils les plus utiles de notre vie quotidienne. Il est très difficile de laisser nos smartphones derrière nous pour quelque raison que ce soit. S’asseoir pendant une heure sans toucher son smartphone est quelque chose de très difficile à faire ces derniers temps.

Contrairement à l’époque des téléphones polyvalents, les smartphones peuvent faire beaucoup. La plupart des gens qui travaillent avec leur ordinateur portable peuvent désormais s’en passer, grâce à l’existence des smartphones. Aussi utiles que puissent être les smartphones, ils peuvent également servir de forme de distraction à de nombreuses occasions.

En parlant de distraction, il est indéniable que nos smartphones sont l’un des objets les plus distrayants de notre vie quotidienne. Cette distraction semble être le genre de dépendance que peu de gens sont capables de surmonter.

Pour certaines raisons, de nombreuses personnes ne peuvent pas simplement garder leurs mains sur leurs smartphones pendant une heure seulement. À la moindre minute, ils se retrouvent sur leurs mains, ils tendent simplement la main vers leur téléphone.

Cette dépendance a beaucoup d’effets secondaires et peut même aller jusqu’à mettre des vies en danger. Cela se produit principalement lors de la conduite. Une minute dans les embouteillages peut amener la plupart des gens à s’ennuyer et à sortir leur téléphone. Un son de notification provenant de leurs téléphones peut également les inciter à le faire.

Dans de nombreux cas, vous pourriez voir des gens conduire tout en regardant sur leur téléphone ou en passant des appels. Certains peuvent envoyer des SMs, lire des textes sur leur téléphone ou simplement feuilleter des pages de médias sociaux.

Le fait que différentes personnes choisissent différents types de smartphones pourrait-il être attribué à la façon dont elles sont distraites pendant la conduite ? Eh bien, cela n’a peut-être pas trop de sens, mais c’est le fait.

Les utilisateurs d’iPhone se comportent différemment sur la route des utilisateurs d’Android. Ce fait est déduit d’une enquête réalisée par American Trucks. La raison de l’enquête était de déterminer lesquels des utilisateurs sont les plus sûrs et les mieux informés sur la route parmi les utilisateurs d’iPhone et d’Android.

Détails de l’enquête sur les comportements des utilisateurs d’iPhone et d’Android sur la route

American Trucks a réalisé une enquête auprès de 1 000 Américains dont 500 sont des utilisateurs d’iPhone et les 500 autres des utilisateurs d’Android. Les résultats de l’enquête ont montré de légères différences entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android.

Qui a une meilleure habitude de conduite ?

Les mauvaises habitudes de conduite deviennent de plus en plus un sujet de préoccupation pour les organismes de sécurité routière dans divers pays du monde. Les préoccupations croissantes sont en grande partie dues aux distractions des smartphones des conducteurs. Mais quel type de téléphones ces pilotes utilisent-ils, iPhone ou Android ?

Selon l’enquête, les utilisateurs d’Android n’envoient pas autant de SMs que les utilisateurs d’iPhone lorsqu’ils conduisent. La marge en pourcentage de cette enquête n’était que de 2 %. D’un autre côté, les utilisateurs d’Android étaient également plus susceptibles d’accélérer, d’exécuter un panneau d’arrêt ou de conduire sans mettre leur ceinture de sécurité.

Qui est le plus susceptible d’avoir des ennuis

En 2022, les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de décès liés à la circulation en 20 ans. Par conséquent, cette enquête portait sur les utilisateurs de smartphones les plus susceptibles d’être impliqués dans certains de ces accidents. L’enquête a également abordé les utilisateurs les plus susceptibles d’obtenir des tickets entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android.

L’enquête a prouvé que les utilisateurs d’iPhone étaient plus susceptibles d’être à l’origine d’accidents que les utilisateurs d’Android. Les utilisateurs d’iPhone ont été à 20 % la cause d’accidents tandis que les utilisateurs d’Android ont enregistré 15 % des accidents causés par des distractions.

En ce qui concerne la réception des tickets, les utilisateurs d’iPhone ont devancé les utilisateurs d’Android de seulement 1 % de marge. En un mot, les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles de recevoir des tickets à 5 reprises ou plus au cours de leur vie. Habituellement, un conducteur reçoit une contravention s’il manque l’un des panneaux de signalisation ou s’il prend des risques en conduisant.

Utilisateurs d’iPhone et d’Android, lesquels d’entre eux éprouvent le plus de rage au volant ?

L’expérience de la rage au volant est assez courante chez tous les conducteurs. Cela survient généralement lorsqu’un conducteur fait quelque chose pour en irriter un autre. Ou un conducteur conduit de manière agressive, ce qui peut être un acte risqué sur la route.

L’enquête a montré que les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles de faire l’expérience de la rage au volant que les utilisateurs d’Android. La marge n’est pas grande mais compte quand même beaucoup à plus grande échelle. 54 % des utilisateurs d’iPhone ont révélé qu’ils éprouvaient de la rage au volant, contre 51 % du côté d’Android.

De plus, en ce qui concerne leur premier choix de voitures, 30 % des utilisateurs d’Android préfèrent Toyota, tandis que 29 % des utilisateurs d’iPhone opteront pour Ford.

Utilisateurs d’iPhone et d’Android, qui connaît les règles sur la route ?

Il s’avère que les utilisateurs d’iPhone sont en tête des utilisateurs d’Android en ce qui concerne les règles et réglementations sur la route. Dans l’évaluation des panneaux routiers, une série de questions sur les panneaux routiers ont été posées, ce qui a permis aux utilisateurs d’iPhone d’avancer avec une marge de 5 %.

À partir de ces résultats, nous pouvons conclure que les utilisateurs d’iPhone connaissent mieux les panneaux de signalisation, les règles et les réglementations que les utilisateurs d’Android. Si vous êtes un utilisateur d’Android et que vous n’êtes pas d’accord avec cela, je vous suggère de faire quelques révisions sur vos panneaux de sécurité routière car cela aide à prévenir les accidents de la route et les rages au volant.

Conclusion : qui est le meilleur conducteur ?

Les résultats de l’enquête ont clairement tracé la frontière entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android en matière de conduite. Cela montre que les deux utilisateurs se comportent différemment sur la route. Les utilisateurs d’iPhone se sont avérés plus prudents que les utilisateurs d’Android lors de la conduite.

Ils semblent également mieux connaître les règles de circulation et les panneaux de signalisation que les utilisateurs d’Android. Cependant, les utilisateurs d’iPhone ont également un pourcentage plus élevé d’accidents de la circulation que les utilisateurs d’Android. Ils sont également plus susceptibles de recevoir des billets.

Il peut y avoir des différences, mais cela montre aussi qu’aucun d’entre eux n’a été parfait. Ils ont tous leurs côtés les plus faibles qui peuvent présenter un danger sur la route. Donc, la meilleure chose à faire est d’être un conducteur prudent, de respecter les panneaux de signalisation et les règles et de ne pas téléphoner pendant que vous conduisez. Probablement dans votre poche. Tout le monde fait des erreurs, alors gardez votre sang-froid sur la route et aidez à réduire la rage au volant.

Source / Via : Camions américains

