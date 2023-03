Oppo Reno5 F obtient une mise à jour stable d’Android 13 (ColorOS 13)

Oppo Reno 5 F est le dernier téléphone Oppo à obtenir une mise à jour officielle d’Android 13. Et il est livré avec le ColorOS 13 qui est la dernière version d’interface utilisateur personnalisée pour les téléphones Oppo. Oui, il reste encore quelques appareils pour la mise à jour Android 13, même six mois après sa sortie. Ce sont principalement des téléphones plus anciens ou des téléphones d’entrée de gamme.

Oppo Reno 5 F est le téléphone de deux ans sorti en 2021 avec ColorOS 11 basé sur Android 11. Plus tard, le téléphone a reçu la mise à jour Android 12 comme première mise à jour majeure. Et après une longue attente, l’appareil reçoit enfin la deuxième mise à jour majeure qui est ColorOS 13 basée sur Android 13.

La mise à jour Android 13 pour Oppo Reno5 F est actuellement déployée en Indonésie. Il est livré avec le numéro de build F.51. Bientôt, il devrait être disponible dans d’autres régions où l’appareil est disponible. Comme d’habitude, Oppo a partagé l’annonce dans le Communauté ColorOS.

La mise à jour Oppo Reno5 F Android 13 apporte un tas de nouvelles fonctionnalités. Et la plupart des fonctionnalités sont les mêmes que la mise à jour pour les autres téléphones Oppo. Il comprend une conception aquamorphique, des animations améliorées, de nouvelles icônes d’application, la prise en charge de gros widgets et de gros dossiers sur l’écran d’accueil, la préférence de langue de l’application, l’autorisation de notification pour chaque application et de nombreuses autres fonctionnalités. Outre les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez également vous attendre à une mise à jour au niveau du correctif de sécurité.

La mise à jour est déployée par lots pour les utilisateurs d’Oppo Reno5 F. Cela indique que la mise à jour peut tomber sur votre téléphone à tout moment si elle n’est pas déjà sortie. Mais assurez-vous que votre téléphone fonctionne sur la dernière version d’Android 12 (C.39/C.40).

Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil. Une fois la mise à jour disponible, vous pouvez la télécharger.

