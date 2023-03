La version bêta de Counter-Strike 2 a fuité, disponible en téléchargement

Valve a annoncé la suite de l’un des jeux les plus populaires ; Counter-Strike 2. Oui, Counter-Strike 2 est officiel et devrait être jouable cet été. Maintenant, après l’annonce, les tests bêta du jeu ont été mis à la disposition d’un certain nombre de joueurs de Counter-Strike GO. Il s’agit d’un test bêta limité qui testerait les fonctionnalités et le gameplay, rechercherait les bugs et suggérerait des améliorations au jeu, le cas échéant.

Maintenant, ce qui est amusant, c’est que le test bêta limité de Counter-Strike 2 a été divulgué en ligne et que beaucoup de gens peuvent maintenant jouer au jeu. Il faut noter que même si vous avez accès aux fichiers du jeu, vous ne pourrez jouer au jeu que hors ligne avec des bots. Maintenant, qui a divulgué exactement le jeu en ligne, personne ne le sait. Mais on peut être sûr que ce doit être quelqu’un qui a été sélectionné pour les tests bêta limités qui a téléchargé ces fichiers. Cette découverte intéressante a été signalée pour la première fois sur Twitter par l’utilisateur Artie Yamamoto.

Dans le tweet, vous pouvez voir les fichiers de jeu qui ont été mis à la disposition du public pour le téléchargement et la lecture. Le jeu est actuellement disponible sur un site Web torrent particulier. À l’heure actuelle, de nombreuses personnes ont déjà téléchargé le jeu. Les gens ont même publié des captures d’écran du nouveau jeu Counter-Strike 2.

Si vous envisagez de rechercher le jeu, recherchez-le et téléchargez-le à vos risques et périls, car il est possible que de nombreux téléchargements prétendent être le jeu mais se révèlent simplement être des fichiers aléatoires remplis à ras bord de virus et de logiciels malveillants.

Bien qu’il puisse sembler intéressant de découvrir le jeu, il est préférable d’attendre un peu plus de temps car de plus en plus de personnes seront recrutées pour le test bêta limité de Counter-Strike 2. De plus, le jeu arrive en été, ce qui indique que nous ne pas besoin d’attendre longtemps.

Nous pouvons également nous attendre à ce que les moddeurs populaires de la communauté de modding Counter-Strike aient accès au jeu ainsi qu’aux outils du moteur de jeu Source 2. De plus, le jeu sera également une mise à niveau gratuite vers CS: Go, il est donc idéal d’attendre et pouvoir jouer en ligne avec vos coéquipiers au lieu de simplement jouer à la version hors ligne du jeu divulgué avec les bots.



