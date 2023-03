Huawei continue de fabriquer d’excellents téléphones – Nova 11 première exposition

Il y a quelques jours, le géant chinois de la fabrication, Huawei, a organisé un événement de lancement de nouveau produit. Lors de cet événement, la société a lancé une pléthore de produits, notamment la série Huawei P60, le Huawei Mate X3 (téléphone pliable), le Huawei Enjoy 60 et d’autres appareils. Cependant, il semble que l’entreprise n’en ait pas fini avec les téléphones portables pour cette année. Selon des rapports récents, la série Huawei Nova 11 aura des performances puissantes comparables à celles des séries Huawei Mate et P.

Un blogueur technique Weibo @Guan a publié le rapport affirmant que la série Huawei Nova 11 est déjà en test. Cet appareil est évidemment un téléphone mobile haut de gamme et il sera livré avec le puissant Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Cette puce a un SoC super-core avec trois gros cœurs de 2,75 GHz et quatre petits cœurs de 2,0 GHz. La fréquence principale de cette puce est de 3,2 GHz. Il a une fréquence de 900 MHz et le GPU est Adreno 730.

Huawei Nova 11 pour utiliser le SoC SD8+ Gen1

Le Snapdragon 8+ Gen 1 utilise également le processus 4 nm de TSMC. Sur AnTuTu, son score courant sera supérieur à 1,1 million. Ce modèle nova sera le plus puissant de la série à ce jour. Le Huawei Nova 11 devrait toujours avoir une variante 4G puisqu’il utilise le Snapdragon 8+ Gen 1. Cependant, ce n’est pas une surprise étant donné la situation actuelle de Huawei. Pour le moment, nous ne savons pas s’il y aura un boîtier de réseau 5G pour cet appareil.

De plus, il convient de noter que la série Huawei Nova 11 utiliserait un langage de conception similaire à Smart Island d’Apple. L’écran a une longue ouverture en forme de bande au milieu où sont placées les deux caméras. Pour le moment, il n’y a pas d’informations officielles concernant cet appareil. Cependant, d’après les spéculations jusqu’à présent, ce téléphone mobile haut de gamme devrait être lancé en avril. Depuis les événements récents, Huawei a surmonté l’oppression des États-Unis et va de l’avant avec son activité de téléphonie mobile.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine