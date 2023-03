Oubliez les Macbooks et autres ordinateurs portables, les ordinateurs portables Framework DIY sont l’avenir !

Framework vient d’annoncer ses plans pour sa gamme d’ordinateurs portables DIY. Il y aura de toutes nouvelles mises à niveau qui permettront aux ordinateurs portables Framework DIY de se concentrer strictement sur l’amélioration des performances. Et avec ces mises à niveau en place, vous n’aurez peut-être même pas besoin d’acheter d’autres ordinateurs portables pendant longtemps.

Mais avant d’entrer dans tout cela, comprenons d’abord ce qu’est un ordinateur portable Framework DIY. À la base, les options de la marque sont hautement réparables et évolutives. Contrairement aux Apple MacBook ou à d’autres ordinateurs portables Windows, vous pouvez échanger tous les composants de l’appareil.

Maintenant, avec les derniers plans pour les ordinateurs portables Framework DIY en place, vous pouvez, pour la toute première fois, utiliser ces modèles comme une station de travail ou un PC de jeu entièrement capable. Cela, à lui seul, fait des ordinateurs portables un choix incontournable pour beaucoup.

Les ordinateurs portables DIY de Framework font un bond en avant en termes de performances

Les nouveaux modèles Framework DIY auront deux mises à niveau principales sur les cartes mères. L’un d’eux fait passer les ordinateurs portables des processeurs Intel de 12e génération aux processeurs de 13e génération. Et l’autre introduit les processeurs AMD pour la première fois dans l’écosystème de Framework.

Avec le recul, les processeurs Intel de 12e génération traînaient les ordinateurs portables Framework derrière eux. Ces chipsets affectaient négativement les performances de la batterie. Selon Framework, les chipsets de 13e génération amélioreront considérablement l’efficacité globale de la batterie des ordinateurs portables DIY.

Framework poussera également les «optimisations du micrologiciel» pour améliorer encore les performances de la batterie. Cela indique que vous pourrez enfin conduire quotidiennement un ordinateur portable Framework DIY.

La mise à niveau AMD, en revanche, est un peu mystérieuse. Framework n’a pas mis beaucoup de détails à ce sujet. Mais ce que nous savons, c’est que les cartes mères combineront des GPU RDNA3 intégrés et des CPU Zen4. Cette mise à niveau pourrait potentiellement donner aux ordinateurs portables de bricolage un coup de pouce majeur en termes de performances. En fait, ils devraient également être capables de gérer les jeux en douceur.

Framework fait quelque chose auquel Microsoft et Apple ne peuvent jamais penser

Outre les nouveaux plans de mise à niveau des performances, le principal point fort est que Frame a été et continuera de faire ce à quoi beaucoup ne penseront jamais. Réparabilité ? Évolutivité future ? Ces deux sont quelque chose qu’Apple et Microsoft ne pourraient jamais envisager.

L’une des raisons pour lesquelles beaucoup ne choisissent pas les ordinateurs portables plutôt que les PC ou les postes de travail est le manque de durabilité. Une nouvelle génération de GPU ou de CPU pourrait facilement rendre l’ordinateur portable obsolète et à la traîne en termes de performances. Mais les ordinateurs portables Framework DIY sont des exceptions à cet égard.

Même s’il existe une nouvelle génération de matériel, vous n’aurez pas besoin de débourser pour obtenir un nouvel ordinateur portable brillant. Au lieu de cela, vous pouvez simplement mettre à niveau les pièces de votre ordinateur portable Framework existant. Cette approche ne réduit pas seulement les déchets électroniques, mais permet également aux utilisateurs d’effectuer une mise à niveau sans dépenser plus que nécessaire.

Récemment, les ordinateurs portables Framework DIY sont entrés dans leur niveau supérieur. C’est-à-dire que le processus de démontage est devenu plus facile. Et à travers cela, la marque vient de franchir le principal obstacle qui était présent dans l’espace des ordinateurs portables de bricolage. Oui, Microsoft a assoupli le « droit de réparer », permettant au Surface Laptop SE d’être quelque peu réparable.

Même ainsi, le géant de la technologie n’a pas clairement indiqué si le démontage de ses ordinateurs portables annulerait ou non la garantie. Et c’est exactement pourquoi les utilisateurs sont toujours obligés d’utiliser des services propriétaires. Apple est à un niveau différent dans ce cas. Il a un programme de réparation en libre-service. Mais ce n’est que pour les iPhones. Et les MacBooks pourraient ne jamais se rapprocher de ce que Framework propose avec ses ordinateurs portables DIY.

Sur cette note, Dell a sa propre version d’ordinateurs portables DIY. Il passe par Concept Luna, qui vise à offrir les mêmes fonctionnalités que Framework. Cependant, ce projet n’a pas vu le jour et Dell n’a fait aucune autre annonce à ce sujet.

