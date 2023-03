Tous les emplois qui ne seront pas volés par l’IA, à commencer par les plombiers

Selon une étude de l’Université de Pennsylvanie, il y a peu de professions que GPT ne met pas en danger. Parmi les plus exposés figurent les personnes à hauts revenus.

On ne s’en rend pas encore compte mais le monde du travail est en train de changer. Le Brave New World de l’intelligence artificielle générative est arrivé, et les premiers indices peuvent être lus dans une étude publiée par des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie qui ont analysé l’impact des technologies GPT (Generative Pre-trained Transformer) sur le marché du travail. Les données parlent d’elles-mêmes, le document précise que l’intelligence artificielle générative impactera 80% des effectifs, alors que 20% pourraient subir un changement radical. Les horaires, les moyens, les salaires, les offres d’emploi vont changer.

Certaines professions sont vraiment à risque. « L’étude a révélé que les emplois à hauts revenus pourraient être plus exposés aux chatbots, les professions créatives sont plus sûres, tandis que les emplois manuels résistent bien et ne seront pas dépassés par la révolution de l’IA. Il est clair que la technologie ne remplacera pas les humains mais le phénomène pourrait conduire à des dérives dangereuses. Les entreprises ont toujours cherché des solutions pour réduire les coûts salariaux. Et GPT pourrait proposer une solution sur un plateau d’argent.

Quels métiers sont les plus menacés ?

Selon l’étude, intitulée « Les GPT sont des GPT : An Early Look at the Labour Market Impact Potential of Large Language Models » au premier plan se trouvent des concepteurs, des ingénieurs et des experts de la blockchain, pour eux ChatGPT est une chimère qui pourrait affecter entre 94 et 100 % des tâches qu’ils accomplissent au quotidien. Suivi par des analystes financiers, des sondeurs, des mathématiciens, des auteurs de textes. Même les journalistes, en particulier ceux qui traitent de l’actualité et des auteurs d’essais. En fait, l’IA générative peut être un substitut valable à la recherche bibliographique et source. Une fin similaire pour les data scientists et les assistants administratifs et juridiques. Aux États-Unis, ChatGPT est déjà entré dans une salle d’audience et également en Italie, il a réussi à construire un argument de défense pour une infraction civile.

« Si vous exercez actuellement l’une de ces professions, vous devriez réfléchir de manière proactive aux moyens d’utiliser des technologies telles que ChatGPT dans votre travail », a expliqué à Fortune Robert Seamans, professeur à la Leonard N. Stern School of Business de l’Université de New York.

Les travaux que GPT ne peut pas faire

Les créations sont au contraire protégées, c’est le sens critique qui sauve. Ainsi, les traducteurs, poètes et compositeurs de musique, selon l’étude, sont actuellement moins exposés. En réalité, par exemple, il existe déjà des logiciels capables de produire des chansons, par exemple Aiva, mais l’intelligence artificielle ne supplantera pas les artistes. Tout au plus pourrait-il devenir le nouveau col bleu du marché de la musique. Créez des jingles, des chansons à thème, des chansons « fonctionnelles », pour éviter l’utilisation constante de musique de stock ou de bibliothèque dans les bandes sonores audiovisuelles.

Mais en réalité, seuls les métiers manuels sont vraiment sûrs, ceux qui sont souvent restés inchangés depuis des siècles : agriculteurs, chauffeurs, mécaniciens, techniciens, électriciens, plombiers, bricoleurs, bouchers, cuisiniers. Les tailleurs de pierre sont également mentionnés dans l’étude, de sorte que l’intelligence artificielle n’a aucun pouvoir dans ces domaines pour le moment, précisément parce que, n’étant pas aussi exposés à l’innovation technologique, ils sont moins affectés par l’intrusion du grand progrès qui avance.

Les risques derrière la révolution de l’intelligence artificielle

L’autre grand aspect qui va révolutionner l’IA générative est le temps de travail. Des chercheurs ont estimé que pour certaines professions, il diminuera de 50 %, modifiant ainsi également l’organisation de la main-d’œuvre. Une première déformation du phénomène peut être observée dans l’affaire CNET, en effet le journal a licencié ses journalistes et a commencé à publier des articles rédigés par intelligence artificielle. Selon The Verge, la rédactrice en chef Connie Guglielmo est devenue la vice-présidente senior de la stratégie de contenu IA de l’entreprise.

Un rapport du Conseil du commerce et de la technologie des États-Unis et de l’UE publié par la Maison Blanche en décembre 2022 expliquait que l’IA pourrait potentiellement « exposer de nouveaux pans entiers de la main-d’œuvre à des perturbations potentielles ». La grande différence par rapport aux innovations technologiques du passé, qui impliquaient principalement des tâches automatisées, est « l’impact que l’IA aura sur les activités non routinières »

Toujours dans la Charte, nous lisons que « les États-Unis ont annoncé une initiative visant à créer une » déclaration des droits « pour l’IA qui couvre de nombreux domaines, tels que » la protection des consommateurs et des opportunités d’emploi équitables, l’éducation, le logement, les finances et les soins de santé « . Pour le moment, cependant, on ne sait pas quelles pourraient être les véritables initiatives pour protéger les travailleurs.De plus, une enquête IBM et Morning Consult de 2022 a montré que 66 % des entreprises dans le monde investissaient dans l’intelligence artificielle, avant même le lancement de ChatGPT. L’enquête a également expliqué que des recherches ont été menées par les entreprises pour réduire les coûts et « automatiser les processus clés ».

La liste des professions à l’abri de GPT

Exploitants agricoles

Athlètes sportifs et compétiteurs

Mécanique

Maçons

Cuisiniers

Barmans

Électriciens

Charpentiers

Plombiers

Bouchers

La liste des professions les plus à risque

Mathématiciens

Analystes financiers

Écrivains et auteurs

Designer

Scientifique des données

Assistants juridiques

Comptables

Auditeur

Journalistes

Adjoints administratifs

