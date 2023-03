Redmi Note 12 Turbo est plus léger que l’iPhone 14 Plus : utilise une batterie de 5000 mAh qui se recharge complètement en 5 minutes

Quelques teasers du prochain Redmi Note 12 Turbo ont été publiés aujourd’hui par Lu Weibing, directeur général de Redmi. D’après les informations dont nous disposons jusqu’à présent, l’appareil sera livré avec un corps ultra-mince de 7,9 mm. Cependant, il accueillera toujours une énorme batterie de 5000 mAh. Le corps ultra-mince aide le téléphone mobile à atteindre un poids de 181 g. C’est moins que les 203g de l’iPhone 14 Plus. Selon l’entreprise, l’autonomie de la batterie de cet appareil est de 1,33 jours en moyenne.

Pour cette raison, un certain nombre de fans de Redmi sont ravis et ils l’ont montré dans la section des commentaires du message de Lu Weibing.

De plus, le Redmi Note 12 Turbo arbore un taux d’écran élevé de 93,4 %. Cet appareil est également livré avec un écran OLED droit flexible. Les quatre cadres sont très étroits et il n’y a pas de support d’écran. Cet écran prend en charge 12 bits 68,7 milliards de couleurs, une large gamme de couleurs 100 % P3 et une gradation PWM 1920 Hz. Le nouveau téléphone Redmi sera également le premier téléphone mobile à être équipé du processeur Snapdragon 7+ de 2e génération. Cette puce est construite avec le processus de fabrication TSMC 4 nm et utilise une architecture à trois clusters 1 + 3 + 4.

Pour les primo-utilisateurs, Redmi a également prévu des prestations d’assurance pour les écrans cassés. Conformément à l’annonce officielle, Redmi offrira cette fois aux utilisateurs qui achètent la première vente une assurance d’un an contre les écrans fissurés. Pour être effective, cette assurance écrans cassés doit être souscrite entre le 28 mars et le 31 mars lors de la vente initiale. Si l’écran est physiquement endommagé en raison d’un accident et ne peut pas être utilisé normalement pendant la période de service de garantie, vous pouvez obtenir un service gratuit de mise à jour de l’écran. Le lancement officiel de cet appareil aura lieu le 28 mars.

Redmi peut produire en masse une deuxième charge féerique de 300 W

Redmi a récemment lancé un Redmi Note 12 Pro + modifié capable de gérer une deuxième charge féerique de 300 W. D’après les simulations officielles, cette capacité de charge peut fournir une charge complète en seulement 5 minutes. Tout le monde croyait à l’époque qu’il ne s’agissait que d’une démonstration de force et que Redmi ne produirait pas le produit en masse. Cependant, il semble maintenant que la société envisage de l’utiliser sur des modèles produits en série. Le blogueur technique populaire de Weibo @DCS a publié aujourd’hui un indice selon lequel Redmi produira en masse la technologie de charge. Cependant, on ne sait toujours pas quel modèle introduira la technologie.

Selon un précédent affichage du Redmi Note 12 Pro+, avec la seconde charge féerique de 300 W, sa batterie de 4100 mAh peut se recharger complètement en seulement 5 minutes. De plus, en seulement deux minutes, cet appareil sera chargé à 50 %. La puissance de crête signalée est supérieure à la «charge rapide de l’interface utilisateur» et se rapproche vraiment du niveau de 300W. Plus précisément, il est aussi élevé que 290W. Plus effrayant est le fait que la technologie de charge la plus rapide de l’industrie, la charge ultra-haute puissance de 280 W, peut conserver sa puissance pendant deux minutes.

Technologie de charge Redmi 300W

La deuxième charge féerique de 300 W de Redmi est censée provenir du chargeur. C’est le nouveau progrès de la charge rapide rendu possible par l’utilisation de nouveaux matériaux et un design inventif. La solution intégrée GaN (nitrure de gallium) de 4e génération est utilisée dans le chargeur 300W. Lorsque la puissance est boostée de 43%, le volume reste identique au chargeur 210W de Xiaomi de la génération précédente. Cependant, la densité de puissance monte à 2,31W/cm3.

Le «chargeur immortel» de 300 W comprend une puce de pompe de charge 6: 2 personnalisée intégrée avec une efficacité de conversion maximale de 98% en termes d’architecture de charge. Il résout le problème d’échauffement excessif du courant dans la ligne d’entrée de charge. Il réduit également la consommation d’énergie de la source par rapport à la pompe de charge 4:2 standard. Afin d’éviter avec succès la concentration de chaleur et de maintenir la puissance de pointe pendant plus de deux minutes, plusieurs pompes de charge sont utilisées simultanément dans une disposition distribuée.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine