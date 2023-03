Comment Steve Jobs est intervenu pour protéger cette application Mac emblématique de la RIAA « litigieuse »

Audio Hijack de Rogue Amoeba est l’une des applications audio les plus puissantes sur Mac, vous permettant d’enregistrer n’importe quel son, à partir de n’importe quelle source. Dans un nouveau billet de blog, le PDG et co-fondateur de Rogue Amoeba, Paul Kafasis, révèle comment la Recording Industry Association of America a poussé à la fermeture de l’application… mais Steve Jobs est intervenu pour la sauver.

L’histoire commence avec Rogue Amoeba qui a repéré une commande d’un client avec une adresse e-mail RIAA en septembre 2003, un an après le premier lancement d’Audio Hijack sur Mac. « Cela a mis un frein aux célébrations de notre premier anniversaire, car nous connaissions parfaitement l’histoire litigieuse de l’organisation », se souvient Kafasis. « Nous étions naturellement préoccupés par le fait qu’ils connaissaient notre produit. »

Malgré l’ordre suspect, cependant, Rogue Amoeba n’a jamais entendu un mot de la RIAA ou de l’un de ses avocats. « Nous en sommes finalement venus à supposer qu’ils reconnaissaient les nombreuses utilisations légitimes légitimes de notre outil », écrit Kafasis.

Dans une récente interview, cependant, Adam Curry a révélé à quel point la RIAA était proche de la fermeture d’Audio Hijack. Curry était l’une des premières voix de l’industrie du podcasting, et même à l’époque, Audio Hijack était une application instrumentale pour les podcasteurs.

Dans l’interview, Curry a raconté qu’il avait eu une réunion avec Steve Jobs et Eddy Cue en 2005 à propos du podcasting et d’iTunes. Il s’avère que la RIAA s’est adressée directement à Apple pour demander l’arrêt de Audio Hijack, en contournant complètement Rogue Amoeba. Lorsque Jobs a appris à quel point Audio Hijack était important pour les podcasteurs, il a dit à la RIAA de se retirer.

Extrait de l’interview de Curry :

Et lors de cette même réunion, Steve a demandé : « Comment faites-vous votre enregistrement ? ». Nous n’avions pas vraiment d’outils pour enregistrer, il ne se passait pas grand chose à l’époque. Mais le Mac avait une application appelée Audio Hijack Pro, et c’était génial parce que nous pouvions créer des chaînes audio avec des compresseurs et reproduire un peu de travail en studio. Eddie Cue a déclaré: « La RIAA veut que nous désactivions Audio Hijack Pro, car avec lui, vous pouvez enregistrer n’importe quel son de votre Mac, n’importe quelle chanson, n’importe quoi ». Steve s’est alors tourné vers moi et m’a dit : « As-tu besoin de ça pour créer ces podcasts ? ». J’ai dit: « Actuellement, oui! ». Alors Steve Jobs leur a dit de se perdre, et j’ai pensé : « Hé mec, merci, Steve est de mon côté. C’est super. ».

« Même 18 ans plus tard, je trouve cette histoire plutôt terrifiante », dit Kafasis. « Sans une conversation désinvolte dans laquelle nous n’avions aucune implication, les choses auraient pu se passer très différemment pour notre entreprise. »

Je vous encourage à consulter l’interview complète de Curry ici, ainsi que le dernier article de blog de Rogue Amoeba ici.

