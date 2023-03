Les téléphones de jeu vont bientôt mourir – non durables

Dans quelques semaines, nous accueillerons des téléphones mobiles comme le Redmi Note 12 Turbo, le Realme GT Neo5 SE, la série Meizu 20 et la série Honor Paly7T. Au cours des dernières semaines, nous avons eu des téléphones mobiles comme la série iQOO Z7, la série OPPO Find X6, la série Huawei P60 et le Huawei Mate X3. Ce sont tous des téléphones portables ordinaires et pliables. Cependant, depuis le début de l’année, trois mois maintenant, le lancement des téléphones de jeu ne semble pas se produire. Selon les rapports de l’industrie, les fabricants de téléphones de jeu ne passent pas un bon moment.

Lenovo met fin à son activité de téléphones de jeu Legion

Les fabricants de téléphones de jeu semblent être silencieux en 2023. Alors que nous attendions patiemment le lancement d’un nouveau téléphone de jeu, ce que nous avons obtenu, c’est que Lenovo supprime sa gamme Legion. Lenovo Legion est responsable de ses téléphones de jeu. Il y a deux jours, un utilisateur qui a été vérifié en tant que membre du personnel de Lenovo affirme que deux jours auparavant, Lenovo a officiellement confirmé qu’il mettait fin à sa gamme Legion à l’échelle mondiale. La société se retrouve désormais avec la division mobile Motorola qu’elle a achetée en 2014 pour 2,9 milliards de dollars. Les téléphones portables Lenovo n’ont pas réussi à devenir un pilier comme les PC après 20 ans de hauts et de bas.

Black Shark n’est pas mieux

Black Shark est une autre marque de téléphone de jeu populaire dans l’industrie. Cependant, comme Lenovo Legion, il a été assez inactif. En 2022, Black Shark n’était en aucun cas stable. Au début de l’année dernière, il a été annoncé qu’il serait vendu à Tencent. Cependant, cela ne s’est pas produit, du moins pas l’année dernière. En mai de cette année-là, il a été rapporté que Tencent prévoyait d’annuler l’acquisition de Black Shark. À la fin de l’année, des rapports indiquaient que Black Shark réduisait ses emplois.

Selon les rapports, Black Shark a effectué un total de 5 séries de licenciements depuis fin août 2022. L’entreprise a réduit ses effectifs de plus de 1 000 à environ 100. « Le plan de rémunération est N + 1, et l’échelle de rémunération peut dépasser 80 millions de yuans », a déclaré un ancien employé de Black Shark Technology. Cependant, Black Shark ne semble pas avoir assez d’argent pour couvrir ces compensations. Avec tout cela, il est évident que Black Shark est en crise.

L’absence d’introduction de capitaux externes et la décision de Tencent d’annuler la vente de Black Shark au second semestre 2022 sont les causes profondes des problèmes de Black Shark. La véritable cause, cependant, est que l’industrie de la téléphonie mobile Black Shark est aux prises avec un refroidissement soudain du marché et la suppression de l’avantage concurrentiel. Sans aide financière, l’entreprise ne peut survivre.

La vente de téléphones de jeu a chuté de 40% en 2022

L’ensemble du marché des téléphones de jeu est pauvre et la vente de téléphones de jeu est extrêmement difficile. Selon les rapports, il y a eu 244 millions d’expéditions de téléphones mobiles sur le marché chinois de janvier à novembre 2022. Il s’agit d’une baisse de 23,2 % d’une année sur l’autre. Pire encore, les téléphones pour les jeux. Les ventes cumulées de téléphones de jeu de janvier à septembre 2022 s’élèvent à 3,2 millions d’unités. Il s’agit d’une baisse de 40 % d’une année sur l’autre et les ventes cumulées chuteront également de 39 %.

De plus, Xiaomi sera en fait l’entreprise qui vendra le plus de téléphones de jeu en 2022. Selon une étude de Whale Staff, la part de marché de Xiaomi dans le secteur des téléphones mobiles de jeu atteindra environ 45 % en 2022. En septembre 2022, Xiaomi avait vendu plus de 1,4 million d’unités. Avec des ventes de 544 000 unités et 320 000 unités et une part de marché de 17 % et 10 %, Vivo et OnePlus se classent respectivement deuxième et troisième. Ce ne sont pas des producteurs de téléphones mobiles spécifiques aux jeux. Black Shark, un fabricant de téléphones mobiles de jeu, est arrivé en sixième place avec des ventes de 128 000 unités, soit environ 4 % du marché. C’est bien moins que la part de marché d’entreprises leaders comme Xiaomi.

Pourquoi les téléphones de jeu ne peuvent-ils pas continuer ?

Matériel

Tout d’abord, c’est parce que les téléphones portables de jeu professionnels n’ont pas de matériel capable de rivaliser avec les produits phares normaux, ou pire. Considérez le OnePlus Ace 2 récemment lancé, un téléphone mobile moyen à haut de gamme de OnePlus, et le Lenovo Legion Y70, qui ont tous deux des prix similaires. Étant donné que les deux appareils sont alimentés par la plate-forme mobile Snapdragon 8+, leurs performances potentielles sont identiques. Le OnePlus Ace 2 dispose d’un stockage LPDDR5X, qui offre des performances de stockage encore plus élevées que le stockage LPDDR5 du Lenovo Legion Y70.

Trop semblable aux téléphones portables ordinaires

Deuxièmement, les téléphones mobiles en général sont les mêmes que les téléphones de jeux. Il a des critères stricts pour la portabilité et l’expérience des téléphones mobiles en tant que produits numériques portables. Le volume et le poids des téléphones mobiles ne peuvent être totalement ignorés uniquement pour atteindre le plus haut niveau de performance. Par exemple, le Red Magic 7S Pro, qui a une dissipation thermique refroidie par air, pèse 235 g. Ceci est similaire au poids du téléphone pliable Huawei Mate X3 récemment lancé.

De plus, les téléphones de jeu renoncent souvent à l’attrait esthétique du téléphone afin d’offrir la meilleure expérience de jeu possible. De nombreuses marques de téléphones de jeu ont abandonné l’écran perforé avec un rapport écran/corps élevé au profit d’un écran non perforé avec deux larges bordures noires en haut et en bas. Cela laisse une impression visuelle médiocre. Ceci est fait pour donner aux joueurs une plage de contrôle et un champ de vision libres et ouverts. La conception du téléphone mobile est également destinée à être un style e-sport qui s’estompera s’il est utilisé en public. Bien qu’il ressemble à un téléphone portable ordinaire, les téléphones de jeu ne peuvent pas passer pour des téléphones ordinaires. Il n’est pas portable et ses perspectives sont mauvaises. Il y a trop de chaînons manquants.

Trop cher

Enfin, les performances des téléphones mobiles étant cruciales pour les jeux, les puces centrales des téléphones conçus à cet effet seront surchargées. Cependant, cela a également entraîné le coût élevé des téléphones de jeu, et le prix de plus de 4 000 $ à chaque tour a détourné de nombreux acheteurs. Les téléphones de jeu ont également renoncé à l’effet caméra pour équilibrer les prix. Presque tous les téléphones de jeu ont des caméras horribles. Parfois, lorsque vous souhaitez prendre une photo, les pixels de votre appareil photo ressemblent à ceux d’une ligne fixe. Ceci est totalement inadapté aux exigences de prise de vue quotidiennes.

En raison des facteurs énumérés, les téléphones de jeu ne sont pas largement acceptés par les consommateurs et leur volume de ventes est plus faible. En raison de la baisse brutale des ventes, ils ont désormais une voix beaucoup plus faible dans la chaîne d’approvisionnement que les fabricants de téléphones mobiles ordinaires. Par conséquent, lors de l’achat des mêmes pièces, les marques de jeux peuvent obtenir un prix bien plus élevé que les marques de téléphones mobiles ordinaires. Cela conduit à un cercle vicieux d’achats élevés et de ventes faibles.

