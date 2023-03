Quand Apple annoncera-t-il la WWDC 2023 ? Voici ce que l’histoire suggère

Les fans d’Apple attendent avec impatience l’annonce officielle d’Apple de la WWDC 2023. Lors de la WWDC de cette année, Apple devrait dévoiler iOS 17, son casque Reality Pro et bien plus encore. Voici ce que l’histoire nous dit quand la WWDC 2023 sera annoncée…

Voici un récapitulatif du moment où Apple a annoncé la WWDC au cours des dernières années :

2016 : 18 avril

2017 : 16 février

2018 : 13 mars

2019 : 14 mars

2020 : 13 mars

2021 : 30 mars

2022 : 5 avril

Cela nous indique qu’Apple devrait annoncer la WWDC 2023 dès la semaine prochaine. La société fait généralement l’annonce via son site Web de développeur et via un communiqué de presse publié sur Apple Newsroom.

La WWDC a généralement lieu la première semaine complète de juin. Cette année, cela suggère la semaine du 5 juin.

La WWDC sera-t-elle en personne ou virtuelle ?

Alors que la WWDC 2020 et la WWDC 2021 étaient toutes deux entièrement virtuelles, Apple a adopté une nouvelle approche hybride l’année dernière. Cela a vu Apple inviter une sélection de développeurs et de membres de la presse à Apple Park pour l’événement.

La WWDC 2023 s’est tenue à l’intérieur du «ring» d’Apple Park, avec des participants dispersés sur la pelouse et dans l’atrium du bâtiment lui-même. La vidéo du discours d’ouverture de la WWDC, elle-même, a cependant été entièrement préenregistrée. Le PDG d’Apple, Tim Cook, et le vice-président de l’ingénierie, Craig Federighi, ont cependant brièvement honoré la scène pour des remarques introductives.

Le format WWDC virtuel (et maintenant hybride) d’Apple a reçu beaucoup d’éloges. Cela rend l’événement beaucoup plus accessible pour les développeurs du monde entier qui ne peuvent pas justifier de voyager jusqu’en Californie pour l’événement. Les conférences virtuelles ont inclus un certain nombre de sessions en ligne, de laboratoires et bien plus encore pour les développeurs.

Cette année, nous nous attendons à ce qu’Apple fasse quelque chose de très similaire à ce qu’il a fait l’année dernière pour la WWDC 2022. Nous nous attendons à un événement hybride dans lequel certains développeurs et la presse sont invités à Apple Park, mais l’événement inclura toujours principalement en ligne sessions et laboratoires pour offrir à tous les développeurs la même expérience virtuelle.

Reste à savoir si le discours d’ouverture de la WWDC est complètement préenregistré.

À quoi s’attendre à la WWDC 2023

Quant à ce à quoi s’attendre à la WWDC 2023 cette année, l’annonce en tête d’affiche serait le casque Reality Pro tant attendu d’Apple. Après de nombreux retards, le casque serait prêt pour un dévoilement officiel à la WWDC, aux côtés de nouvelles plates-formes logicielles et d’outils de développement.

Outre le casque Reality Pro, Apple annoncera sa prochaine série de mises à jour logicielles lors de la WWDC 2023 : iOS 17, watchOS 10, macOS 14, tvOS 17 et iPadOS 17.

En ce qui concerne les autres matériels, Apple développe actuellement une version mise à jour du MacBook Air avec une puce M3 à l’intérieur. Un tout nouveau MacBook Air 15 pouces est également en préparation. Ces deux produits sont des candidats potentiels pour une annonce WWDC, d’autant plus que la puce M2 a été annoncée lors de la WWDC 2022.

Qu’êtes-vous le plus impatient de voir à la WWDC 2023 cette année ? Espérez-vous de nouveaux produits matériels ou une concentration sur les logiciels ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :