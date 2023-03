Gizmore Vogue Smartwatch : la prochaine grande chose dans les appareils portables

La smartwatch Gizmore Vogue est disponible sur le marché indien. De plus, les gens l’appellent un autre clone d’Apple Watch. Il est clair qu’Apple n’a presque pas ou moins de concurrence dans l’industrie de la smartwatch. Les marques essaient donc toujours de rivaliser. La nouvelle montre locale est dotée de fonctionnalités étonnantes qui méritent d’être notées.

La dernière smartwatch met davantage l’accent sur la conception et les spécifications. Le boîtier en métal de forme carrée semble unique dans sa conception, un peu plus comme l’Apple Watch. Il est livré avec un écran HD de 1,95 pouces et un rapport écran/corps de 91 %. Étonnamment, l’affichage carré facilite la navigation des utilisateurs dans le menu contextuel.

De plus, le grand écran a une vue en écran partagé. La smartwatch Gizmore Vogue a un écran fantastique qui rend 600 nits de luminosité et prend en charge la fonction d’affichage Always-on. Le portable est livré avec des dizaines d’étuis et de sangles pour aider les utilisateurs à le personnaliser en fonction de leur humeur.

Gizmore Vogue Smartwatch – Écran de 1,95 pouces, appels Bluetooth et bien plus encore !

Le portable est livré avec un bouton d’alimentation, un cadran rotatif et un bouton d’application. Le dernier bouton d’application est très utile car il permet aux utilisateurs d’accéder à la dernière application ouverte en un seul clic. En plus de cela, la montre prend en charge le suivi GPS, ce qui permet à cette montre de conserver une trace des activités physiques des utilisateurs à l’aide de l’application Vfit.

La montre dispose d’un capteur intégré pour suivre parfaitement les données des utilisateurs. Le suivi des données comprend la surveillance du cycle menstruel, la surveillance du sommeil, la cartographie de l’oxygène sanguin SpO2 et la surveillance de la fréquence cardiaque. De plus, la montre intelligente Gizmore Vogue prend en charge toutes les fonctionnalités de connectivité modernes, y compris Bluetooth 5.1 pour les appels Bluetooth.

Le portable intelligent a également une résistance à l’eau et à la poussière IP67, une charge sans fil, une longue durée de vie de la batterie et des sangles extensibles. La smartwatch locale offre une expérience premium et phare dans votre budget. Vous pouvez obtenir ce portable pour 1 999 INR avec une large gamme d’options de couleurs telles que le blanc, le noir et l’orange.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine