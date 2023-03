Fuite de la nouvelle architecture du processeur Snapdragon 8 Gen3 – combinaison étrange

Qualcomm a lancé le Snapdragon 8 Gen 2 en novembre de l’année dernière. Après être passés à la technologie 4 nm de TSMC, les utilisateurs ont été étonnés par les performances et la consommation d’énergie de l’appareil. Le Snapdragon 8 Gen3 fait également l’objet de rumeurs. La puce phare Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 est apparue sur GeekBench il y a environ un mois. La liste, cependant, ne disait pas grand-chose sur la conception de la puce. Alors que nous nous attendons à une autre liste plus détaillée, de nouveaux rapports affirment que la fréquence de la puce passera de 3,5 GHz à un maximum de 3,72 GHz. En termes d’architecture, il y a eu deux rapports distincts. Un rapport affirme que ce SoC phare aura une conception « 1 + 5 + 2 ». Cependant, il existe un autre rapport qui affirme que ce processeur aura une architecture « 1 + 4 + 3 ».

Conception Snapdragon 8 Gen3

Eh bien, tout cela est devenu plus complexe. Il y a un troisième rapport concernant l’architecture de cette puce et c’est bizarre. Le modèle interne du Snapdragon 8 Gen3 est SM8650, nom de code Lanai. Un nouveau rapport révèle que l’architecture du processeur est incroyablement avant-gardiste. Il affirme que la puce utilisera une conception à 8 cœurs « 1 + 2 + 3 + 2 », comme l’a souligné le leakster Kuba Wojciechowski.

Parmi eux, un très grand cœur est basé sur le Cortex-Xn (où n est un nombre) du processeur ARM connu sous le nom de Hunter ELP. Deux gros cœurs sont basés sur l’A7xx du même CPU tandis que trois cœurs moyens sont basés sur l’A7xx du même CPU. Les deux petits cœurs sont basés sur le Hayes A5xx du même SoC.

Le Hunter ELP est le successeur du Cortex-X3 ou du Cortex-X4 tandis que le Hunter est le successeur du Cortex-A715. De plus, Hayes est le successeur du Cortex-A510R1. Nous aurons plus d’informations sur ces puces lors du sommet ARM dans quelques mois.

À d’autres égards, le GPU de Snapdragon 8 Gen3 passera d’Adreno 740 à Adreno 750. De plus, la fréquence sera également comprise entre 770 MHz et 1 GHz. Que pensez-vous de la conception à 8 cœurs « 1+2+3+2 » ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous

Scores GeekBench de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Il y a un peu plus d’un mois, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 faisait sa première apparition publique sur GeekBench. Le score de fonctionnement monocœur et le score multicœur du Snapdragon 8 Gen3 sont respectivement de 1930 et 6236. Il s’agit d’une grande amélioration par rapport aux processeurs monocœur 1524 et multicœur 4597 du processeur Snapdragon 8 Gen 2. Selon ce score, lorsque cette puce apparaîtra enfin, elle deviendra le nouveau roi de la colline. Le nouveau SoC Apple A16 Bionic obtient des scores multicœurs de 5447 et des scores monocœur de 1877 sur GeekBench. Avec un score GeekBench monocœur de 1524 et un score multicœur de 4597, le Snapdragon 8 Gen 2 fonctionne admirablement. En d’autres termes, le Snapdragon 8 Gen3 l’emporte enfin sur l’Apple A16.

Pourtant, pour plusieurs raisons, le côté Android ne devrait pas célébrer trop tôt. Les performances de la puce peuvent augmenter ou diminuer car il ne s’agit que d’un modèle à des fins d’ingénierie. Avant que cette puce ne soit officiellement lancée, cependant, il faudra un certain temps. De ce fait, ses rivaux ont le temps d’améliorer leurs jetons. Après avoir pris connaissance des capacités de fabrication supérieures de TSMC, il semble peu probable que Qualcomm revienne bientôt à Samsung. Par ailleurs, des rapports affirment que l’A17 d’Apple, un processeur de nouvelle génération, monopolisera la technologie TSMC 3 nm. Le Snapdragon 8 Gen3 serait cependant toujours produit à l’aide de la technologie 4 nm de TSMC.

Avec des avancées en termes de performances, d’efficacité de la batterie et de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de la connectivité 5G et de la capture vidéo 8K, les processeurs phares de Snapdragon ont connu une croissance importante au fil des ans. Il n’y a sans doute pas beaucoup d’entreprises qui peuvent rivaliser avec Qualcomm, en particulier sur le marché phare. Seul MediaTek semble faire un gros effort. Même ainsi, Qualcomm surpasse toujours le fabricant de puces taïwanais sur le marché phare.

