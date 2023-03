Google Camera 8.8 pour les téléphones Pixel est livré avec Faster Night Sight et plus encore [Téléchargement]

Après une longue attente, Google a mis à jour le stock Google Camera vers une nouvelle version. Le nouveau Google Camera 8.8 alias GCam 8.8 est désormais disponible pour les téléphones Pixel dans le cadre de la mise à jour Feature Drop. Il s’agit de la première mise à jour majeure de Gcam pour les téléphones Google Pixel de l’année. Si vous êtes un utilisateur de Google Pixel, vous pouvez télécharger la nouvelle version de GCam 8.8 pour essayer les nouvelles fonctionnalités.

Google Camera est la meilleure application d’appareil photo stock pour n’importe quel smartphone Android. Même les utilisateurs non-Pixel recherchent Modded Gcam pour essayer ses fonctionnalités étonnantes qui améliorent les performances de l’appareil photo de n’importe quel appareil.

Google met régulièrement à jour Gcam et à chaque mise à jour majeure, il ajoute de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Et avec Google Camera 8.8, les téléphones Pixel bénéficient de modifications et d’améliorations.

Les nouveaux changements incluent Faster Night Sight sur Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Cela indique que l’application peut capturer des photos Night Sight dans la moitié du temps d’exposition normal et cela aussi en haute qualité qu’auparavant. Oui, il est exclusif à ces quatre téléphones Pixel.

La mise à jour GCam 8.8 pour Pixel 7 et Pixel 7 Pro modifie la barre de zoom. La barre de zoom affiche désormais les lectures sous forme de lignes au lieu de points.

Parallèlement à ces changements, il y a aussi quelques améliorations. Ces nouvelles modifications sont disponibles via la dernière version de Google Camera 8.8. Vous pouvez mettre à jour votre appareil photo Google depuis Play Store. Et si la nouvelle version n’est pas encore disponible, vous pouvez essayer d’installer le fichier APK de la dernière version.

Après avoir téléchargé le fichier APK, copiez-le sur la mémoire de votre téléphone. Et puis appuyez sur l’APK. Il vous demandera une confirmation, sélectionnez Installer et l’ancien GCam sera mis à jour vers la version 8.8. Et puis vous pourrez profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.