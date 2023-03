AirPods Pro 2 : le boîtier de chargement USB-C devrait être lancé au deuxième trimestre 2023

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a mis à jour les prévisions de lancement des nouveaux écouteurs sans fil. Cependant, la transition vers le port USB-C ne sera disponible que pour les AirPods Pro 2, et les consommateurs devront peut-être payer un supplément pour les versions « Pro » juste pour une différence dans le port de charge. On ne sait toujours pas si Apple vend séparément le boîtier de chargement sans fil USB-C.

On ne sait pas combien coûteront les AirPods Pro 2 avec le boîtier de chargement USB-C, mais cela pourrait commencer au même prix de 249 $ que l’itération précédente. Gardez à l’esprit que la version du port Lightning des Air Pods Pro 2 est disponible pour 199,99 $.

Port de charge USB-C : un changement majeur

L’un des changements les plus importants du nouvel AirPods Pro 2 est le passage du port Lightning au port de charge USB-C. Ce changement peut sembler mineur, mais cela indique que les consommateurs n’auront plus besoin de transporter des câbles supplémentaires pour recharger leurs écouteurs. Le nouveau boîtier de charge prendra également probablement en charge la charge sans fil Qi, offrant encore plus de commodité.

Prix

Bien que la transition vers le port de charge USB-C soit une nouvelle passionnante, elle ne semble limitée qu’aux Air Pods Pro 2. Cela indique que les consommateurs devront payer un supplément pour la version « Pro » pour obtenir le nouveau boîtier de charge avec l’USB- Port C. Les analystes prédisent que le nouvel AirPods Pro 2 pourrait commencer à 249 $, soit 50 $ de plus que la version du port Lightning des AirPods, qui est régulièrement disponible pour 199,99 $ dans des endroits comme Amazon et Verizon.

Rien n’indique qu’Apple ait l’intention de vendre séparément le boîtier de chargement sans fil USB-C. Au vu des pratiques commerciales passées de l’entreprise, il semble peu probable qu’elles le fassent. Par conséquent, si vous voulez le nouveau boîtier de charge avec le port USB-C, vous devrez acheter les AirPods Pro 2.

