Meilleurs écrans USB-C et Thunderbolt pour Mac 2023

Les options d’affichage USB-C/Thunderbolt se sont vraiment développées au cours des deux dernières années. Bien que le Pro Display XDR d’Apple ne convienne pas à la plupart des utilisateurs de Mac à plus de 5 000 $, il offre également le Studio Display plus abordable. Et il existe également de nombreux choix solides de LG, Samsung, BenQ, etc. Regardons les meilleurs écrans USB-C/Thunderbolt disponibles dans la gamme de 400 $ à 1 600 $.

Mise à jour 24/03/23 : BenQ a lancé un trio de nouveaux écrans USB-C 4K à des prix abordables.

BenQ propose deux nouveaux moniteurs Ergo Arm 4K USB-C Designer de 27 pouces ainsi qu’une version 32 pouces du produit. Les options attrayantes commencent à 599 $. Découvrez tous les détails ci-dessous ou dans notre couverture complète.

Pendant ce temps, en janvier, Samsung a annoncé son premier moniteur 5K qui concurrencera le Studio Display d’Apple. Et Dell a détaillé son premier moniteur 6K qui pourrait être une alternative Apple Pro Display XDR intéressante. Nous attendons toujours les détails de lancement et de tarification de ces deux moniteurs.

Tous les écrans ci-dessous fonctionnent avec une configuration à câble unique avec votre MacBook Pro, MacBook Air et même des PC. L’iPad Pro et l’iPad Air 2020 et les versions ultérieures peuvent également être utilisés avec l’un de ces écrans USB-C/Thunderbolt, mais avec des limitations.

Même si le 6K Pro Display XDR d’Apple est un produit fantastique (test complet), la réalité est qu’à plus de 5 000 $, il est exagéré pour les besoins, les budgets ou les deux de nombreux propriétaires de MacBook.

Heureusement, il existe de solides options de 32 pouces et plus d’autres sociétés dans le stade de base de 1 000 $ qui offrent une expérience convaincante. Et nous examinerons également certains écrans USB-C 4K de 27 à 32 pouces dans la fourchette de 400 à 800 dollars.

Meilleurs écrans USB-C/Thunderbolt pour Mac : 32 pouces et plus

LG 32UL950-W

Il s’agit de l’écran UltraFine 32 pouces de LG qui comprend un ensemble de fonctionnalités solides comme deux ports Thunderbolt 3 plus deux ports USB-A, des cadres minces, une prise en charge pour une utilisation en orientation portrait, et plus encore.

Dans son test complet, mon collègue Jeff Benjamin a trouvé qu’il aimait mieux le design que les autres modèles UltraFine de LG avec bon nombre des mêmes caractéristiques.

Caractéristiques :

Écran UHD 4K de 31,5 pouces (3840 x 2160)

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Nano IPS avec DCI-P3 98%

Luminosité maximale HDR de 600 nits, standard de 450 nits

VESA DisplayHDR™ 600

Deux ports Thunderbolt 3 (entrée x 1 (PD 60W) / sortie x 1)

Connexion en guirlande 4K avec Thunderbolt™ 3

2 ports USB-A

DisplayPort 1.4

HDMI 2.0

Sortie casque 3,5 mm

PDSF : 1 300 $, souvent disponible pour moins cher

Le LG 32UL950-W peut être trouvé sur Amazon ainsi que chez d’autres détaillants comme B&H Photo.

LG 34BK95U-W

En remontant de quelques pouces, l’écran large Thunderbolt 3/USB-C de 34 pouces de LG offre une résolution de 5120 x 2160 (entre 4K et 5K). Jeff a passé en revue cet affichage et a trouvé qu’il s’agissait d’une option convaincante pour les professionnels de la création.

Mais si vous êtes un professionnel de la création qui sait dans quoi vous vous embarquez, cet écran est une mise à niveau immobilière importante par rapport à 4K. Assurez-vous simplement de comprendre qu’il s’agit vraiment d’un écran 4,5K et qu’il n’offre aucun avantage en termes de résolution par rapport à un véritable écran 5K comme celui que l’on trouve dans l’iMac ou l’iMac Pro 5K.

Caractéristiques :

Panneau Nano IPS (commutation dans le plan)

Interface Thunderbolt 3

Puissance de sortie : 85 W

Résolution 5120 x 2160

Format d’image 21:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Luminosité : 450 (Typ), 360 (min) cd/m2

Prise en charge du VESA HDR 600

DCI-P3 98%

2 ports HDMI

1 port d’affichage

2 ports USB 3.0

Entrée casque 3,5 mm

Haut-parleurs : 5 W x 2

Conception de lunette mince sur les quatre côtés

PDSF : 1 649 $, souvent disponible pour moins cher

Le LG 34WK95U-W est généralement en stock chez Amazon et B&H Photo.

BenQ PD3220U

C’est une bonne alternative aux options LG ci-dessus. Le BenQ PD3220U de 32 pouces est doté de Thunderbolt 3, d’une résolution 4K, de 95 % de couleurs DCI-P3, d’une alimentation de 85 W pour les MacBook, d’une variété de modes professionnels, d’un raccourci clavier, d’un support en métal solide et de nombreuses E/S.

Caractéristiques :

Résolution 3840 x 2160

Format d’image 16:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Luminosité : 250 typique, pic HDR 300 nits

95% DCI-P3

HDR10

1 x Thunderbolt 3 – 85W de puissance

1 x Thunderbolt 3 – 15W de puissance

2 x HDMI 2.0

1 port DisplayPort 1.4

3 ports USB 3.1

1 x USB-C

1 port USB B

Prise casque

Cadres minces

PDSF : 1 199 $ souvent disponible pour moins cher

Vous pouvez généralement trouver le BenQ PD3220U sur Amazon et BH Photo.

Moniteur concentrateur Dell UltraSharp 32 4K USB-C U3223QE

Les points forts de ce Dell UltraSharp incluent 98 % de couleur DCI-P3, une charge de 90 W via USB-C pour MacBook et un concentrateur intégré pratique avec USB-C, USB-A, Ethernet, DP 1.4 et HDMI.

Caractéristiques :

Écran 31,5 pouces avec technologie IPS Black

Résolution 4K 3840 x 2160

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Format d’image 16:9

Temps de réponse de 8 ms

Finition antireflet avec revêtement dur 3H

Luminosité : 400 nits

Concentrateur USB 3.2 de 2e génération HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 Sortie DisplayPort Mode alternatif USB-C en amont/DisplayPort 1.4 avec alimentation (puissance jusqu’à 90 W, HDCP 2.2) USB-C 3.2 Gen 2 en amont USB-C 3.2 Gen 2 en aval (puissance jusqu’à 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 2 en aval USB 3.2 Gen 2 en aval avec Battery Charging 1.2 Sortie ligne audio (mini-jack) Réseau local (Ethernet RJ-45)

PDSF : 1 150 $

Le moniteur hub USB-C UltraSharp 32 4K est disponible sur Amazon et BH Photo.

Dell fabrique également des modèles UltraSharp plus abordables comme la taille de 27 pouces.

LG Ultra Fine OLED Pro

Après avoir commencé à vendre le modèle 32 pouces au prix de 3 999 $ l’année dernière, BH Photo a ensuite inscrit le modèle 27 pouces à 2 999 $.

Le passage à OLED est intéressant. Bien qu’il y ait certains avantages comme des noirs plus noirs, et plus encore, il peut y avoir des inquiétudes concernant le rodage de l’affichage.

BH Photo a été le premier détaillant à vendre l’UltraFine OLED Pro au prix de 3 999 $ (souvent disponible à un prix inférieur).

Caractéristiques :

Options d’écran OLED de 27 et 31,5 pouces (27 pouces toujours indisponibles)

Résolution 3840 x 2160 4K

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

USB-C avec alimentation pass-thru de 90 W

jusqu’à 500 nits de luminosité

Dolby HDR 400 Vrai noir

Temps de réponse de 1 ms

Profondeur de couleur 10 bits

2 ports DisplayPort

3 ports USB

1 HDMI

ICD P3 à 99%

Adobe RVB 99 %

Pour un test plus approfondi, consultez le premier test complet:

Apple Studio Display et écrans LG UltraFine

Affichage en studio

Le Studio Display d’Apple est arrivé aux côtés du nouveau Mac Studio et marque le retour aux moniteurs prosommateurs après avoir laissé la série UltraFine de LG servir de recommandation officielle depuis 2016.

À partir de 300 $ au-dessus du LG UltraFine 5K, le Studio Display est destiné à ceux qui apprécient la qualité de construction raffinée (et métallique) d’Apple.

Caractéristiques :

Panneau de 27 pouces

Résolution 5K 5120 x 2880

Format d’image 16:9

218 PPP

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Luminosité de 600 nits

Prise en charge étendue des couleurs P3

Prise en charge de True Tone

1 port Thunderbolt 3 avec alimentation de 96 W et 3 ports USB-C

Appareil photo ultra large 12 MP intégré avec prise en charge de Center Stage

Système à 6 haut-parleurs avec prise en charge Spatial Audio

Matrice 3 micros de qualité studio

Construction en aluminium

Prend en charge la plupart des modes de référence comme Pro Display XDR sauf HDR

Prix ​​: 1 599 $ à 2 299 $ (selon la finition du support et de l’écran)

Studio Display est disponible auprès d’Apple, d’Amazon, de BH Photo, de Best Buy, etc.

Découvrez notre comparaison détaillée ainsi que plus de perspectives sur l’écran Studio :

Écrans LG UltraFine 24 et 27 pouces

Alors que l’écran UltraFine de 27 pouces (révisé) est était vraiment la seule option sur le marché à prendre en charge USB-C/Thunderbolt 3 à une résolution complète de 5K, le prix de 1 300 $ peut en faire une vente difficile pour certains.

Un autre compromis ici est des lunettes plus grosses pour une webcam intégrée. Les modèles actuels sont les écrans UltraFine 5K 27 pouces et 4K 24 pouces.

À près de la moitié du prix, le 4K UltraFine de 24 pouces est une option convaincante pour un écran approuvé par Apple pour ceux qui acceptent la taille plus petite. La version 24 pouces a remplacé le modèle 4K 21,5 pouces en mai 2019 et se vend environ 700 $. Découvrez notre avis complet ici.

Meilleurs écrans USB-C/Thunderbolt pour Mac à petit budget

Bien qu’il existe sur le marché des écrans solides qui incluent USB-C avec des résolutions inférieures à 4K, dépenser plusieurs centaines de dollars sur un nouvel écran avec une qualité d’image inférieure à celle à laquelle vous êtes habitué sur votre MacBook ne sera pas un bon ajustement. pour beaucoup.

Voici quelques-uns des meilleurs écrans USB-C qui offrent une résolution 4K à environ 600 $ ou moins.

Bras ergonomique BenQ 27 ou 32 pouces 4K

Les nouveaux moniteurs Ergo Arm 4K Designer de BenQ offrent un ensemble de fonctionnalités et des spécifications solides avec des prix allant de 599 à 749 $.

Caractéristiques :

Panneau 27 ou 32 pouces à résolution 4K à 3840 x 2160 (finition mate antireflet)

Format d’image 16:9

Connectivité par câble unique USB-C avec alimentation de 90 W (65 W pour le PD2705UA) 1 entrée/sortie USB-C 1 sortie USB-C 1xHDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 2 entrées USB-B (USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1) 3 sorties USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) 1x prise casque 3,5 mm

Commutateur KVM pour contrôler deux Mac ou PC avec un seul clavier/souris

Luminosité de 250 à 350 nits

163 PPP

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

HDR10

95 % DCI P3/99 % sRVB

Angle de vision de 178 degrés

Temps de réponse de 5 ms

2 haut-parleurs intégrés de 2,5 W

Bras ergonomique flexible

Prix : 599 $, 629 $, 749 $

Le PD2705UA à 599 $ a une puissance de 65 W au lieu de 90 W comme le PD2706UA et le PD3205UA. Pendant ce temps, le PD2706UA est le seul des trois à offrir le support DCI P3 si c’est une fonctionnalité importante.

Vous pouvez vous procurer les nouveaux moniteurs BenQ Ergo Arm 4K Designer directement ou auprès de BH Photo.

Moniteur intelligent Samsung M8 de 32 pouces

Successeur du M7 de l’année dernière, le Smart Monitor M8 offre un ensemble convaincant pour ceux qui veulent une résolution 4K, USB-C et un grand écran tout en dépensant moins de 1 000 $. Il présente même un design très semblable à celui d’un iMac et quatre choix de couleurs.

Caractéristiques :

USB-C avec charge jusqu’à 65 W

Résolution 4K 3840 x 2160

Panneau de 32 pouces

Format d’image 16:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Prise en charge HDR10

Webcam SlimFit magnétique incluse avec suivi du visage

Luminosité de 400 nits

99 % sRGB

Temps de réponse de 4 ms

Haut-parleurs 2.2 canaux intégrés

Disponible en blanc, bleu, vert et rose

Cadres minces et design mince dans l’ensemble

Se double d’un téléviseur intelligent, avec Apple TV+ intégré et AirPlay 2

Prix : PDSF de 699 $ à 729 $, souvent disponible à un prix inférieur

Le Smart Monitor M8 est disponible directement auprès de Samsung et d’Amazon, la version blanche coûtant normalement 699,99 $ et les variantes colorées se vendant 729,99 $.

Moniteur intelligent LG 32 pouces

Arrivant en tant que concurrent du Smart Monitor M8 de Samsung ci-dessus, le nouveau LG Smart Monitor présente une liste convaincante de spécifications et de fonctionnalités pour son prix de 500 $.

USB-C avec charge jusqu’à 65 W Comprend également 2x HDMI, 1x USB-A, 1x Ethernet et une prise audio 3,5 mm

Résolution 4K 3840 x 2160

Panneau de 31,5 pouces

Format d’image 16:9

Taux de rafraîchissement de 65 Hz

Support réglable de style pince

Luminosité de 250 nits

90% DCI P3

Temps de réponse de 5 ms

Se double d’un téléviseur intelligent, avec le webOS de LG, AirPlay 2 et HomeKit

Prix ​​: PDSF 499,99 $

Vous pouvez trouver le LG Smart Monitor sur Amazon, directement de LG, et bientôt sur BH Photo.

Moniteur Monoprice 32 pouces CrystalPro 4K

C’est une option solide si vous cherchez à obtenir une résolution 4K avec une connectivité USB-C, mais vous pouvez ignorer les cloches et les sifflets.

Caractéristiques :

Écran 32 pouces avec résolution 4K – 3840 x 2160

1 x USB-C avec alimentation de 65 W

2 x HDMI 2.0

1 port DisplayPort 1.2

1 prise casque

2 ports USB-A

Format d’image 16:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Temps de réponse de 5 ms

Support entièrement articulé

PDSF : 399,99 $ (souvent disponible pour moins cher)

Cet écran USB-C 4K abordable de 32 pouces de Monoprice est disponible sur Amazon.

LG 32 pouces 32UP550-W

Cette nouvelle version budgétaire de LG est une option plus convaincante que son ancien 27 pouces 4K 27UK850. Le 32UP550-W dispose d’un écran de 32 pouces, d’une résolution 4K, d’un port USB-C, d’une alimentation de 96 W, et plus encore.

Caractéristiques :

1 x USB-C avec alimentation de 96 W

2 ports HDMI

1 port d’affichage

2 ports USB 3.0

1 prise casque

Format d’image 16:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Luminosité jusqu’à 350 nits

Résolution 3840 x 2160

DCI-P3 à 90%

HDR10

Finition antireflet

PDSF : 449 $ ou moins

Cet écran USB-C 4K abordable de 32 pouces de LG est disponible sur commande sur Amazon.

Tenir ?

Vous pensez attendre ? Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire de compromis sur une résolution 4K mais que vous êtes prêt à économiser de l’argent en sautant la connectivité USB-C/Thunderbolt, Philips dispose d’un écran 4K de 27 pouces pour un peu moins que le prix des autres écrans. sur cette liste. AOC propose également une option 4K comparable de 27 pouces.

Side-car

Une autre option – utilisez la fonctionnalité géniale de macOS Sidecar qui vous permet d’utiliser un iPad comme écran secondaire.

