Le concurrent de Tesla, le véhicule électrique de luxe Lucid Air, obtient Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Après avoir été annoncé comme une mise à jour pendant un certain temps, le constructeur de véhicules électriques de luxe Lucid a officiellement annoncé que CarPlay et Android Auto sans fil sont désormais disponibles et sont livrés en standard avec sa suite de connectivité.

Lucid a annoncé la nouvelle sur Twitter aujourd’hui avec une courte vidéo teaser et a également mis à jour son site Web en notant que l’intégration CarPlay est sans fil et « est standard ».

Il est difficile de dire exactement à quelle taille se trouve la partie CarPlay de l’écran. Voici comment Lucid décrit l’ensemble de l’écran qui s’étend du combiné d’instruments côté conducteur au milieu du tableau de bord : « L’écran Glass Cockpit est un écran flottant 5K de 34 pouces qui balaie le conducteur, se courbant comme le cockpit d’un jet. ”

Mais avec la façon dont l’affichage se rétrécit, il semble que la partie CarPlay soit relativement petite. Néanmoins, il est agréable de voir Lucid ajouter le support car Tesla est un élément notable (Rivian aussi) sur l’expérience populaire en voiture.

Lucid a mis l’accent sur le lancement d’Apple CarPlay sans fil avec le tweet ci-dessus et la section couvrant la connectivité de Lucid Air sur son site Web. Cependant, Android Auto, comme précédemment vu dans les tests, est également disponible maintenant.

Un peu en dessous de l’image ci-dessous, la société déclare « Air est même compatible avec Apple CarPlay, Android Auto et d’innombrables autres applications ».

Pour un aperçu détaillé de la berline de luxe EV, consultez mon collègue Scooterpremier trajet de la Lucid Air Touring chez Electrek :

Avis de Netcost-security.fr

Avec un véhicule électrique de luxe à ce prix (88 000 $ à 250 000 $), il semble que la prise en charge de CarPlay et d’Android Auto devrait être une évidence. Mais ce n’est pas vraiment la norme car Tesla a tenu ses capacités depuis 2014. Rivian a également décidé de sauter l’intégration jusqu’à présent.

Pendant ce temps, les véhicules électriques de Ford comme le Mach-E, le VW ID.4 et le Chevy Bolt ont tous inclus l’expérience embarquée d’Apple et de Google depuis le début.

Comme mentionné ci-dessus, la partie CarPlay/Android Auto semble un peu petite par rapport à l’écran complet de 34″, mais bravo à Lucid pour avoir donné suite à sa réalisation. Il sera intéressant d’entendre parler des expériences du monde réel des propriétaires.

