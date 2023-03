20 conseils pour protéger votre téléphone portable des pirates

À l’ère moderne, les téléphones portables sont devenus une partie importante de nos vies. Ils détiennent une grande quantité de nos informations personnelles. Cependant, à mesure que l’utilisation des téléphones portables augmente, le risque de piratage a également augmenté. Un pirate informatique peut facilement accéder à votre téléphone portable et extraire des informations sensibles, telles que vos coordonnées bancaires, vos photos personnelles et vos e-mails. Par conséquent, il est bon de protéger votre téléphone portable contre les pirates. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à protéger votre téléphone portable contre le piratage.

20 conseils pour protéger votre téléphone portable

1. Utilisez un mot de passe fort :

La première et la plus cruciale des étapes pour sécuriser votre téléphone mobile consiste à utiliser un mot de passe fort. Définissez toujours un mot de passe complexe comprenant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Évitez d’utiliser des mots de passe faciles à deviner tels que votre nom, votre date de naissance ou toute autre information personnelle.

2. Mettez à jour votre système d’exploitation :

Les mises à jour du système d’exploitation sont souvent accompagnées de correctifs de sécurité qui résolvent tous les problèmes que les pirates peuvent exploiter. Assurez-vous de mettre régulièrement à jour le système d’exploitation de votre téléphone mobile pour vous assurer qu’il dispose des dernières fonctionnalités de sécurité.

3. Téléchargez des applications à partir de sources fiables :

Le téléchargement d’applications à partir de sources fiables telles que Google Play Store ou Apple App Store peut aider à protéger votre téléphone mobile contre les logiciels malveillants ou d’autres programmes nuisibles. Évitez de télécharger des applications à partir de sources inconnues, car elles peuvent contenir des virus susceptibles d’endommager votre téléphone et d’extraire vos informations confidentielles.

4. Utilisez un logiciel antivirus :

L’installation d’un logiciel antivirus sur votre téléphone mobile peut aider à le protéger contre divers types de logiciels malveillants, notamment les virus, les logiciels espions et les chevaux de Troie. Un logiciel antivirus peut détecter et supprimer les logiciels malveillants avant qu’ils n’endommagent votre téléphone.

5. Soyez prudent avec les réseaux Wi-Fi publics :

Les réseaux Wi-Fi publics ne sont souvent pas sécurisés, ce qui permet aux pirates d’intercepter facilement les données de votre téléphone mobile. Évitez d’utiliser les réseaux Wi-Fi publics pour des activités sensibles telles que les opérations bancaires, les achats en ligne ou l’accès aux e-mails personnels.

6. Utilisez l’authentification à deux facteurs :

L’authentification à deux facteurs est une couche de sécurité supplémentaire qui vous oblige à fournir deux types d’authentification pour accéder à votre compte, comme un mot de passe et un code envoyé sur votre téléphone mobile. L’activation de l’authentification à deux facteurs peut aider à empêcher les pirates d’accéder à vos comptes même s’ils connaissent votre mot de passe.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

7. Méfiez-vous des escroqueries par hameçonnage :

Les escroqueries par hameçonnage sont conçues pour vous inciter à divulguer vos informations personnelles. Ces informations peuvent inclure vos mots de passe ou les détails de votre carte de crédit. Méfiez-vous toujours des e-mails ou SMs qui vous demandent de fournir des informations personnelles ou de cliquer sur un lien suspect.

8. Activez l’effacement à distance :

En cas de perte ou de vol de votre téléphone portable, l’activation de l’effacement à distance peut vous aider à supprimer à distance toutes les données de votre téléphone. Cette fonctionnalité peut aider à empêcher que vos informations personnelles ne tombent entre de mauvaises mains.

9. Évitez de rooter ou de jailbreaker votre téléphone :

L’enracinement ou le jailbreak de votre téléphone peut le rendre vulnérable à divers types de logiciels malveillants et de virus. Évitez de rooter ou de jailbreaker votre téléphone, car cela peut faciliter l’accès des pirates aux données de votre téléphone mobile.

10. Faites attention à ce que vous partagez en ligne :

Évitez de partager des informations personnelles ou personnelles en ligne, telles que vos mots de passe, les détails de votre carte de crédit ou vos numéros de sécurité sociale. Faites attention à ce que vous partagez sur les plateformes de médias sociaux, car ces informations peuvent être utilisées par des pirates pour accéder aux données de votre téléphone mobile.

11. Utilisez le cryptage :

Le cryptage est un processus de conversion de vos données en un code auquel vous seul pouvez accéder. En activant le cryptage sur votre téléphone portable, vous pouvez protéger vos informations personnelles contre l’accès par des pirates. Ceci est particulièrement important pour les données telles que les coordonnées bancaires, les photos personnelles et les e-mails.

12. Utilisez un VPN :

Un VPN (Virtual Private Network) est un outil qui crypte votre connexion Internet et l’achemine via un réseau privé. En utilisant un VPN, vous pouvez protéger les données de votre téléphone mobile contre le vol par des pirates sur les réseaux Wi-Fi publics ou d’autres réseaux non sécurisés.

13. Évitez de cliquer sur des liens suspects :

Les pirates utilisent souvent des liens pour inciter les gens à télécharger des logiciels malveillants ou à visiter un faux site Web. Évitez de cliquer sur des liens suspects ou des pop-ups, surtout s’ils sont envoyés par un expéditeur inconnu.

14. Gardez vos applications à jour :

Tout comme les mises à jour du système d’exploitation, les mises à jour des applications sont souvent accompagnées de correctifs de sécurité. Ces correctifs corrigent tous les problèmes que les pirates peuvent exploiter. Assurez-vous de garder toutes vos applications à jour pour vous assurer qu’elles disposent des dernières fonctionnalités de sécurité.

15. Utilisez l’authentification biométrique :

L’authentification biométrique, telle que la lecture d’empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, peut fournir une couche de sécurité supplémentaire pour votre téléphone mobile. L’activation de l’authentification biométrique peut aider à empêcher les pirates d’accéder aux données de votre téléphone mobile, même s’ils connaissent votre mot de passe.

16. Utilisez un gestionnaire de mots de passe :

Les gestionnaires de mots de passe peuvent générer et stocker des mots de passe complexes pour tous vos comptes. Cela vous permettra d’utiliser plus facilement des mots de passe forts. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe peut aider à empêcher les pirates d’accéder à vos comptes même s’ils connaissent votre mot de passe.

17. Utilisez les fonctionnalités antivol :

La plupart des téléphones portables sont équipés de fonctionnalités antivol telles que Find My iPhone ou Android Device Manager. Activez ces fonctionnalités afin qu’elles puissent vous aider à localiser votre téléphone portable en cas de perte ou de vol. Ils peuvent également aider à effacer à distance les données de votre téléphone.

18. Faites attention à l’ingénierie sociale :

L’ingénierie sociale est une tactique utilisée par les pirates pour inciter les utilisateurs à donner leurs informations personnelles ou leurs mots de passe. Méfiez-vous toujours des demandes d’informations non sollicitées ou des activités suspectes. En fait, ne divulguez pas vos informations personnelles à quiconque, à une application ou à un site Web en qui vous n’avez pas confiance.

19. Évitez les bornes de recharge publiques :

Les bornes de recharge publiques peuvent être utilisées par des pirates pour accéder aux données de votre téléphone mobile. Évitez d’utiliser les bornes de recharge publiques et emportez toujours votre propre chargeur.

20. Sauvegardez vos données :

La sauvegarde régulière des données de votre téléphone portable peut vous aider à le récupérer en cas de perte ou de vol. Sauvegardez toujours vos données dans un emplacement sécurisé, tel qu’un service cloud, pour empêcher les pirates d’y accéder.

Conclusion

Protéger votre téléphone portable contre les pirates est essentiel dans le monde d’aujourd’hui. En suivant les conseils ci-dessus, vous pouvez aider à protéger votre appareil contre les logiciels malveillants, les virus et autres programmes nuisibles. Soyez toujours vigilant et prudent face à toute activité, e-mail ou SMs suspect. Ces 20 conseils sont des choses simples que vous connaissez probablement déjà. Si vous le savez, alors prenez cet article comme un rappel. Cependant, si vous ne le savez pas, essayez d’utiliser autant de conseils que possible pour vous assurer que votre appareil est en sécurité.