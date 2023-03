La part de marché mondiale d’Apple TV+ diminue et la plateforme est dépassée par Paramount+

Apple TV+ avait lentement gagné des parts de marché depuis son lancement en 2019, tandis que des plateformes comme Netflix continuent de perdre des abonnés à des services de streaming plus petits. Mais les dernières recherches de JustWatch montrent que la part de marché mondiale d’Apple TV+ a diminué l’année dernière, ce qui a entraîné le dépassement de la plate-forme par son concurrent Paramount+.

Apple TV+ perd des parts de marché au profit d’autres plateformes de streaming

Dans cette recherche vue par Netcost-security.fr, les données de JustWatch montrent qu’Apple TV + a connu un pic du nombre d’abonnés vers mars 2022. À l’époque, Apple Original montre que WeCrashed et Pachinko venaient de faire leur première sur la plateforme de streaming. Cependant, dans les mois qui ont suivi, Apple TV+ a été dépassée par Paramount+, qui a terminé 2022 avec 7 % de la part de marché mondiale du streaming.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Paramount + a d’abord été lancé sous le nom de CBS All Access, mais a ensuite été renommé en 2019 suite à la fusion de CBS et Viacom. Il présente du contenu de Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et autres. Apple TV +, en revanche, ne propose que des émissions, des films et des documentaires originaux d’Apple.

La part de marché mondiale d’Apple TV+ est passée de 6 % à 5 % sur la base de la précédente recherche JustWatch avec des données d’août 2022. La même recherche a montré que HBO Max détenait 7 % de part de marché, mais la plate-forme représente désormais 9 % de la part de marché. Netflix est toujours au top, même s’il continue de perdre des abonnés à d’autres plateformes.

Vous pouvez consulter le classement complet ci-dessous :

Netflix (23%) Amazon Prime Vidéo (20%) Disney+ (18 %) HBOMax (9%) Paramount+ (7 %) AppleTV+ (5 %) Autres (21%)

Avis de Netcost-security.fr

Une chose à garder à l’esprit est qu’une baisse de part de marché n’indique pas nécessairement que la plateforme a perdu des abonnés. Si d’autres plates-formes se développent plus rapidement que d’autres, elles gagneront plus de parts de marché même si les autres ne perdent pas d’abonnés. Mais bien sûr, les données montrent qu’Apple TV+ fait toujours face à des défis et a encore un long chemin à parcourir pour rattraper des plateformes plus populaires comme Disney+.

Apple TV + a été lancé avec un petit catalogue de films et d’émissions originaux. Depuis lors, le catalogue a considérablement augmenté, mais reste plus petit que celui d’autres plates-formes comme Amazon Prime Vidéo et Netflix, car les deux proposent à la fois du contenu original et sous licence.

Actuellement, l’abonnement Apple TV+ coûte 6,99 $ par mois aux États-Unis, mais le service est également inclus dans le forfait Apple One.

