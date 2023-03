Un AirTag aurait aidé la DEA à réussir une saisie de drogue, mais est-ce censé fonctionner ?

Les traqueurs d’articles AirTag d’Apple ont apparemment attiré l’attention de la United States Drug Enforcement Agency. Selon un nouveau rapport de Forbes, la DEA a récemment utilisé un AirTag pour suivre les mouvements d’une presse à comprimés, après qu’elle ait été interceptée par des agents frontaliers.

Selon le rapport, basé sur un mandat de perquisition obtenu par Forbes, la presse à comprimés se trouvait à l’intérieur de l’un des deux colis en provenance de Shanghai, en Chine, que les agents frontaliers ont interceptés en mai dernier. Ces agents frontaliers ont appelé la DEA, pensant que les colis étaient « destinés à un fabricant illégal de stupéfiants ».

Au lieu d’annuler l’envoi ou de rendre visite au destinataire prévu, la DEA « a essayé quelque chose qu’elle n’avait jamais essayé auparavant ». Selon le mandat, les agents « ont caché un Apple AirTag à l’intérieur du pilulier afin de pouvoir suivre ses mouvements ».

Le mandat de perquisition n’offre pas de détails supplémentaires sur les raisons pour lesquelles la DEA a choisi d’utiliser un AirTag dans cette situation, par opposition à d’autres trackers GPS sur le marché. Au lieu de cela, les agents de la DEA ont écrit que cela donnerait des « informations précises sur l’emplacement » pour « permettre aux enquêteurs d’obtenir des preuves sur l’endroit où ces personnes stockent des drogues et/ou des produits de la drogue, où elles obtiennent des substances contrôlées et où elles les distribuent ».

Un détective à la retraite avec qui Forbes s’est entretenu a déclaré que la décision d’utiliser un AirTag aurait pu être motivée par « des défaillances dans les types d’appareils GPS actuellement disponibles pour la police ».

Brady Wilkins, un détective récemment retraité du bureau du procureur général de l’Arizona, a déclaré que la DEA avait peut-être testé l’AirTag en raison de défaillances des types d’appareils GPS actuellement disponibles pour la police, qui « parfois fonctionnaient, parfois non ». Un AirTag « peut être caché plus facilement et est moins susceptible d’être trouvé par des suspects », a déclaré Wilkins à Forbes. « Les suspects s’améliorent dans les techniques de contre-surveillance », a-t-il ajouté, et a souvent découvert des appareils plus lourds et plus visibles que la technologie Apple. Les AirTags semblent également avoir une connectivité plus fiable que les autres appareils.