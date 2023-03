Counter-Strike 2 est officiel et bientôt disponible ! Voici ce que nous savons jusqu’à présent

Enfin, il y a eu des nouvelles officielles sur Counter-Strike 2 qui a été en pourparlers après une fuite. Valve vient de faire un annonce officielle sur la suite de l’un des jeux les plus populaires Counter-Strike: GO. Oui, Counter-Strike 2 est officiellement annoncé et il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour les fans qui attendent le nouveau jeu. Parlons de ce que nous savons jusqu’à présent sur ce grand jeu de tir.

Valve vient de faire une annonce hier expliquant comment Counter-Strike va aller de l’avant. Et, aller de l’avant dans la bonne direction, c’est le cas. Le nouveau Counter Strike 2 est construit sur le moteur de jeu Source 2. Avec Counter-Strike 2, vous pouvez vous attendre à des améliorations dans tous les départements. Avec l’amélioration des commandes de jeu, des graphismes et de l’audio, Counter-Strike 2 sera une mise à niveau moderne majeure du jeu Counter-Strike GO existant.

Le jeu aura les mêmes cartes (cartes révisées reconstruites à partir de zéro) que celle de Counter-Strike Go. Si de nouvelles cartes seront ajoutées au nouveau jeu, seul le temps nous le dira. Eh bien, Valve a annoncé que les tests bêta limités pour Counter-Strike 2 ont déjà commencé et que quelques joueurs sélectionnés pourront rejoindre et jouer à la version bêta de Counter-Strike 2. La période de test sera utilisée pour voir s’il y a des problèmes. ou des bugs avec le jeu ainsi que tous les problèmes qui auraient pu passer inaperçus lors des tests internes.

CS ALLER Contre-attaque 2

En ce qui concerne la date de sortie du jeu, Valve cherche à abandonner le jeu au cours de l’été 2023. Oui, nous pouvons nous attendre à ce que le jeu soit bientôt disponible. Alors, qu’en est-il du prix de Counter Strike 2 ? Eh bien, le jeu sera une mise à niveau gratuite vers Counter-Strike Go. Donc, oui, il sera gratuit de jouer dès le premier jour. De plus, Valve a déclaré que votre inventaire de Counter-Strike Go sera transféré à Counter-Strike 2.

Voici une liste de toutes les améliorations qui seront présentes dans Counter-Strike 2.

Les balles et les grenades peuvent désormais pousser et dégager la fumée

La fumée va maintenant s’étendre par les portes, les fenêtres et les tunnels

Éclairage et couleurs de fumée plus réalistes

Le taux de tic n’est plus important lorsque vous vous déplacez, tirez ou lancez des grenades

Toutes les cartes CS: GO sont reconstruites à partir de zéro

Meilleur éclairage et textures pour les cartes, en particulier dans les tunnels et les ruelles

Les outils Source 2 seront mis à disposition du public pour construire et expérimenter autant que vous le souhaitez

Tous les éléments d’inventaire de CS : GO ont été transférés vers CS : 2 et seront également améliorés grâce à l’amélioration de l’éclairage dans le jeu.

Balle facilement visible et impact sanguin directionnel

Meilleurs effets de flamme

Interface utilisateur améliorée dans le jeu

Les effets audio sont retravaillés en fonction de l’environnement

Jusqu’à présent, le test limité sera disponible pour un certain nombre de joueurs. Espérons que nous pourrons voir des séquences en jeu pour Counter-Strike 2 téléchargées sur twitch ou YouTube dans les prochains jours. Nous sommes impatients d’obtenir plus d’informations, telles qu’une date de sortie fixe et la configuration système requise pour le jeu. De plus, qu’arrive-t-il à Counter-Strike Go lorsque Counter-Strike 2 sort ? Va-t-il simplement mourir d’une mort rapide ou sera-t-il toujours maintenu en vie pour l’amour du bon vieux temps ? Eh bien, pour tout cela, seul le temps nous le dira.

