Redmi Note 12 4G lancé avec Snapdragon 685 SoC

Xiaomi a présenté aujourd’hui la série Redmi Note 12 sur les marchés mondiaux. Le fabricant de smartphones a apporté les déjà connus Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G et 12 Pro+ 5G. Parallèlement à ces trois smartphones, Xiaomi a également présenté une toute nouvelle variante Redmi Note 12 4G. Ce n’est pas disponible en Chine mais trouvera son chemin vers les utilisateurs qui n’ont pas besoin de la 5G. Le Redmi Note 12 4G arrivera également sur le marché indien le 30 mars. Il est désormais disponible en Europe et apporte les spécifications habituelles d’un téléphone de milieu de gamme polyvalent ainsi qu’un rare SoC Qualcomm Snapdragon 685.

Caractéristiques du Redmi Note 12 4G

Le Redmi Note 12 4G n’est pas le plus bas des smartphones. Il apporte toujours un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. L’appareil prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Le panneau est un écran 8 bits prenant en charge une gamme de couleurs DCI-P3 de 1 200 nits de luminosité maximale. L’appareil a une découpe centrée qui abrite un tireur frontal de 13 mégapixels. Fait intéressant, cet écran contient également un revêtement Corning Gorilla Glass.

Se déplaçant vers l’arrière, le smartphone affiche une configuration à trois caméras avec un capteur Samsung JN1 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,8. L’appareil dispose également d’un jeu de tir ultra large de 8 mégapixels avec un FOV de 120 degrés et d’un jeu de tir macro de 2 MP.

Sous le capot, la variante Redmi Note 12 4G contient le chipset Qualcomm Snapdragon 685. Ce chipset est sorti de nulle part pour alimenter le Redmi Note 12 4G. Nous pouvons dire que c’est la réponse de Qualcomm à la série Helio G de MediaTek qui a été présente dans une pléthore de smartphones de milieu de gamme. Il s’agit donc d’un SoC 6 nm avec 4 cœurs ARM Cortex-A73 cadencés jusqu’à 2,8 GHz. De plus, il possède 4 cœurs ARM Cortex-A53 cadencés jusqu’à 1,9 GHz. Le téléphone apporte également le GPU Adreno 610. Cette variante du smartphone dispose de 4 Go de RAM avec jusqu’à 128 Go de stockage interne. Contrairement à certaines variantes du Redmi Note 12, celui-ci dispose d’un emplacement pour carte micro SD pour plus de stockage.

Le Redmi Note 12 4G est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 33 W. L’appareil dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Les autres caractéristiques de ce smartphone incluent une prise casque 3,5 mm, IR Blaster, un indice IP53 et Bluetooth 5.0. En termes de logiciel, ce smartphone fonctionne sous Android 13 avec MIUI 14. C’est un avantage par rapport à la famille de la série Redmi Note 12 qui a été lancée en Chine en Inde. La plupart de ces smartphones sont arrivés avec Android 12 et MIUI 13. La dernière variante 4G est livrée avec la dernière mise à jour logicielle de Xiaomi.

Prix ​​et disponibilité

Le nouveau smartphone est disponible en deux options : 4 Go/64 Go et 4 Go/128 Go. Le prix du smartphone est de 229,99 €. Cependant, il existe une offre de réservation anticipée qui ramène le prix à 199,99 €. La variante smartphone avec 128 Go de RAM coûtera 249,99 €. Le smartphone se vendra en trois couleurs : Ice Blue, Onyx Grey et Mint Green.

À noter que la marque devrait lancer une autre variante du Redmi Note 12 Turbo en Chine. Celui-ci devrait être lancé dans le monde entier sous le nom de POCO F5 5G.