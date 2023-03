WhatsApp ajoute une option permettant aux administrateurs de groupe de décider qui peut rejoindre un chat

WhatsApp a annoncé mercredi de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience de chat de groupe sur sa plateforme. Avec sa dernière mise à jour, la populaire application de messagerie instantanée permet désormais aux administrateurs de décider qui peut rejoindre un groupe. De plus, il est devenu plus facile de vérifier quels groupes vous avez en commun avec d’autres contacts.

Nouvelles fonctionnalités pour les groupes WhatsApp

Comme annoncé par Meta dans un article de blog, la mise à jour WhatsApp d’aujourd’hui apporte de nouveaux contrôles pour les administrateurs de groupe. Par exemple, les administrateurs peuvent choisir d’autoriser ou de refuser un nouveau membre dans une discussion de groupe lorsqu’un lien d’invitation est disponible. « Les groupes sont l’endroit où les gens ont certaines de leurs conversations les plus intimes et il est important que les administrateurs puissent facilement décider qui peut et ne peut pas entrer », a déclaré la société.

Alors maintenant, même si quelqu’un a un lien d’accès à un groupe, cette personne peut devoir attendre l’approbation avant de rejoindre. Mais ce n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité des groupes WhatsApp.

Selon WhatsApp, il est également devenu plus facile de voir quels groupes vous avez en commun avec vos contacts. Vous pouvez rechercher un contact et voir une liste de tous les groupes dont cette personne est également membre. Bien sûr, cette liste ne comprend que les groupes auxquels vous participez également.

« Que vous essayiez de vous souvenir du nom d’un groupe que vous savez que vous partagez avec quelqu’un ou que vous souhaitiez voir les groupes dans lesquels vous êtes tous les deux, vous pouvez désormais rechercher facilement le nom d’un contact pour voir vos groupes en commun », a détaillé Meta. .

En savoir plus sur Whatsapp

Il y a quelques jours, WhatsApp a commencé à déployer un support vocal pour publier des mises à jour de statut. La plate-forme a également travaillé sur une nouvelle fonctionnalité Expiring Groups pour des occasions spécifiques. En plus des groupes expirants, WhatsApp a également testé une nouvelle option permettant aux utilisateurs de modifier les messages envoyés, similaire à Telegram et iMessage.

Quant aux nouvelles fonctionnalités pour les administrateurs de groupe, WhatsApp indique qu’elles commenceront à être déployées dans le monde entier au cours des prochaines semaines. WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone exécutant iOS 12 ou une version ultérieure.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :