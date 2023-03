Est-il sûr d’acheter sur l’e-shop Geekbuying ?

Le paysage des boutiques en ligne chinoises est assez complexe et difficile à orienter, mais il existe encore des noms familiers incontournables. Comme les experts de Geekbuying, qui sont déjà avec nous depuis plus de 10 ans. Et toujours aussi fort, car les clients obtiennent de nombreux avantages en achetant là-bas. Comme l’avantage de prix par rapport à la concurrence, une sélection de produits abondante ou une livraison fluide et rapide. Ou la sécurité totale des paiements et l’accent mis sur la protection de la vie privée de l’utilisateur. Avec de bons services après-vente, un service client 24 heures sur 24 et même un entrepôt aux États-Unis.

Geekbuying a été fondée en 2012 et leur mission est de consacrer des efforts considérables à la création d’un canal de marque efficace, qui s’adresse aux clients du monde entier. Le nombre cumulé d’utilisateurs enregistrés a déjà dépassé 5 millions. La société vend également plus de 300 000 produits dans plus de 200 pays et régions. Grâce à l’amour et aux votes des utilisateurs, Geekbuying a également remporté de nombreux prix internationaux, tels que le « prix du marchand exceptionnel » de PayPal. L’entreprise a trois valeurs fondamentales : le respect des personnes, le dépassement des attentes des clients et la poursuite de l’excellence.

Commodité et sécurité

Il existe également des marques coopérant à long terme étroitement liées à Geekbuying, de sorte que leurs produits sont toujours au premier plan. Pour l’avenir, la société prévoit d’expédier 80 % de ses produits depuis l’entrepôt américain, où se trouvent actuellement principalement des imprimantes 3D et quelques autres. En ce qui concerne la logistique, cela prend généralement 1 à 5 jours et les frais d’expédition pour de nombreux produits sont gratuits, sauf pour certaines régions éloignées. Avec une telle livraison, vous êtes également exonéré du paiement des droits de douane et des taxes supplémentaires.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Geekbuying peut également offrir une large gamme d’options de paiement aux clients. De Paypal à Klarna, Western Union, des cartes de crédit aux virements bancaires et au crédit Paypal. Ces modes de paiement diversifiés répondent aux besoins d’achat des clients du monde entier. En même temps, ils attachent de l’importance aux informations personnelles de chaque utilisateur. Garantir la sécurité des informations personnelles de chaque utilisateur et ne jamais les utiliser à d’autres fins commerciales.

Tout pour le client

GeekBuying a mis en place un excellent système de service client avec une équipe de service bien formée. Les contacts peuvent être trouvés sur la page « Contactez-nous » pour les demandes spécifiques des clients et normalement l’équipe d’assistance vous répondra dans les 24 heures. Les avis de satisfaction des clients peuvent être trouvés sur le site Web d’test Resellerratings.com.

Et qu’en est-il de la politique de retour et de la garantie ? La société assume l’entière responsabilité de ses produits et fournit un service après-vente, y compris un service de retour sur les produits DOA. En ce qui concerne la garantie, les clients de l’électronique peuvent profiter d’une garantie de réparation gratuite de 12 mois sur Geekbuying.

Tous les avantages ci-dessus brossent un tableau assez clair. Geekbuying est un site Web d’achat en ligne fiable et leader pour tous les clients mondiaux du monde entier. Et les nouveaux utilisateurs enregistrés peuvent actuellement en tirer encore plus. Parce qu’en ce moment il y a des coupons d’une valeur de 58$ qui les attendent ! Il serait donc dommage de passer à côté d’une telle offre. Consultez le site Web Geekbuying pour en savoir plus et peut-être faire partie de leur famille de clients.