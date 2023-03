Améliorez vos appareils Apple avec des accessoires pratiques UGREEN

Les produits Apple sont appréciés dans le monde entier et pour une bonne raison. L’entreprise emblématique est un incontournable depuis un certain temps, ses produits étant toujours les leaders en matière de design et de facilité d’utilisation. Oui, ils peuvent aussi être assez chers, mais il faut s’y attendre. Les accessoires de marque peuvent également être très coûteux à obtenir, mais pourquoi se limiter ? Des fabricants fiables et établis comme UGREEN fabriquent également des tonnes d’accessoires compatibles avec Apple et les prix sont bien plus abordables.

Et un événement promotionnel destiné aux accessoires Apple est actuellement en cours sur le site officiel d’UGREEN. Vous pouvez y trouver des pièces assez intéressantes, des chargeurs, des concentrateurs USB ou des stations d’accueil aux supports et adaptateurs. Le tout bien sûr disponible avec une belle réduction. Vous devriez donc absolument consulter la page de la promo. Car vous y trouverez certainement quelque chose d’intéressant. Et peut-être pouvons-nous aussi vous donner quelques conseils.

Commutateur UGREEN USB 2.0

Commençons par le pratique switch UGREEN USB 2.0, qui permet à jusqu’à 2 utilisateurs de partager 4 périphériques USB. Tout, des souris et claviers aux imprimantes et scanners, tous disponibles avec un seul bouton. Et avec la compatibilité universelle entre les plates-formes, vous pouvez vraiment en tirer le meilleur parti. L’offre instantanée actuelle est également assez massive, avec une remise complète de 49%, passant de 38,99 € à seulement 19,99 €.

Boîtier RAID à 5 baies

Et les utilisateurs avancés recevront également leur dû. Que diriez-vous d’un superbe boîtier RAID UGREEN à 5 baies pour disques durs et SSD 2,5″ et 3,5″. Avec jusqu’à 100 To de stockage et la prise en charge de 8 modes de raid, vous aurez un outil assez puissant à portée de main. Le tout avec des protections à double puce, deux ventilateurs silencieux pour le refroidissement et encore une fois une large gamme de supports de plate-forme. Vous pouvez économiser 100 €, car le prix vient de tomber à seulement 199,99 €.

Boîtier SSD UGREEN M.2 NVMe

Le dernier, mais non le moindre, vient le petit boîtier SSD M.2 NVMe portable. Avec la connexion USB 3.2 Gen 2 et le protocole UASP, vous pouvez atteindre des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gbps, tout en étant vraiment au format de poche. Le boîtier est en aluminium et toutes les tailles de disques SSD sont également prises en charge. Accessoire ultra-rapide agréable et pratique pour toutes les plateformes et avec 37% de réduction, vous pouvez maintenant l’obtenir pour seulement 23,99 €.