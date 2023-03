Cet «éloge funèbre de Dark Sky» est à lire absolument

Cela fait presque trois mois qu’Apple a officiellement mis fin à l’application météo emblématique Dark Sky. Un nouvel « Eulogy for Dark Sky » publié aujourd’hui fait un excellent travail pour honorer Dark Sky, le qualifiant de « chef-d’œuvre de visualisation de données ».

« Un éloge pour Dark Sky, un chef-d’œuvre de visualisation de données »

Apple a initialement acquis Dark Sky en mars 2020 et a utilisé la technologie pour effectuer un certain nombre de mises à niveau de son application météo intégrée. Apple avait précédemment prévu de commencer à fermer l’application, le site Web et l’API Dark Sky à la fin de 2021, mais cela a finalement été reporté au 1er janvier 2023.

Dans cet éloge funèbre de Dark Sky, Srini Kadamati de Nightingale fait un excellent travail en expliquant ce qui rend Dark Sky si unique, en particulier du point de vue du design :

Mais Dark Sky était bien plus qu’une simple API ou un ensemble de « technologies de prévision ». La conception de l’application mobile Dark Sky représentait une caractéristique de la conception de l’information, car l’équipe était clairement obsédée par la façon dont les gens utiliseraient réellement l’application au quotidien. La conception de Dark Sky était si merveilleuse que je pouvais comprendre la forme du temps en un coup d’œil, même à partir d’une vue agrandie de l’application.

Et bien qu’Apple ait beaucoup fait pour rendre l’application Météo par défaut plus puissante, il reste encore du travail à faire. Kadamati suggère également que la philosophie de conception de Dark Sky devrait également être étendue à d’autres catégories d’applications : « Le monde a besoin de plus d’expériences de type Dark Sky pour nous aider à améliorer nos habitudes de consommation, à mieux dormir, et plus encore. »

Je ne spoilerai pas trop. Rendez-vous sur le site Web de Nightingale pour lire l’excellent éloge funèbre de Dark Sky et faire une promenade dans le passé.

