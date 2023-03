Steam Deck 2 ? Voici la vérité derrière

Au cours des derniers jours, nous avons entendu des rumeurs sur un éventuel Steam Deck 2. Cela a effrayé certains propriétaires du Steam Deck, après tout, c’est presque comme si l’appareil venait d’arriver aux consommateurs réguliers. À l’heure actuelle, il est beaucoup plus facile d’obtenir la console qu’après son annonce. Pour cette raison, cela ressemble toujours à quelque chose de nouveau. Cependant, la vérité est que le Steam Deck a été annoncé le 15 juillet 2021. Il fera donc son deuxième anniversaire depuis l’annonce. Est-ce le bon moment pour une suite ? Apparemment non. Valve a clarifié les choses en soulignant qu’une nouvelle console n’arrivera pas de si tôt.

Steam Deck 2, Steam Deck OLED ? Ce n’est pas pour bientôt

Il convient de noter que tout le monde n’attendait pas un Steam Deck 2. Bien que cela ait été vu dans certaines rumeurs, la plupart des utilisateurs s’accordent à dire que ce n’est pas le bon moment pour une suite. Cependant, des rumeurs se sont répandues sur un éventuel modèle Steam Deck OLED. Avec la popularisation des écrans OLED, il est naturel que les utilisateurs s’attendent à un modèle amélioré avec cette technologie d’affichage. OLED offre un meilleur contraste et des couleurs vives, et est plus économe en énergie que les écrans LCD. Lorsque vous voyez une couleur noire, le pixel est en fait désactivé. C’est toujours plus cher que les écrans LCD, mais ils sont beaucoup moins chers qu’avant. Pourtant, il semble qu’un modèle Steam Deck OLED ne soit pas en préparation.

Selon l’ingénieur Valve Pierre-Loup Griffais, fabriquer un modèle Steam Deck OLED n’est pas si simple. Les choses ne sont pas simples comme simplement remplacer l’écran, semble-t-il. Selon l’ingénieur, chaque composant du Steam Deck est connecté les uns aux autres. Le remplacement de l’écran serait donc délicat. Selon lui, cela implique une plus grande quantité de travail que les gens ne le supposent. Construire un modèle OLED, ce n’est pas simplement changer la technologie d’affichage, l’ensemble de l’appareil aura besoin de quelques changements.

« C’est juste quelque chose que vous devez planifier à l’avance. Lorsque nous travaillions sur cet écran, nous nous sommes assurés qu’ils pouvaient être pris en charge, même si la commutation du taux de rafraîchissement n’était pas prête à la sortie. Il était vraiment important pour nous que tout cela soit soutenu. C’est donc quelque chose que vous devez garder à l’esprit lorsque vous évaluez et sélectionnez les options possibles. Il s’agit de la façon dont vous concevez l’ensemble du système et de ce qui se trouve entre l’écran et le SOC (système sur puce).

Valve attendra une mise à niveau matérielle importante avant de lancer un nouveau modèle

Nintendo nous a surpris avec la sortie d’une Nintendo Switch OLED. Ce n’était pas le modèle Pro que tout le monde attendait. Cependant, l’affichage était une mise à niveau suffisamment bonne pour justifier son existence. De même, les gens s’attendaient à une mise à niveau incrémentielle du Steam Deck qui pourrait apporter cette nouvelle technologie d’affichage. Apparemment, vous devrez attendre une telle mise à niveau.

Il semble que Valve n’optera pas pour une mise à niveau de demi-génération. Au lieu de cela, il attendra quelque chose d’assez puissant pour justifier un nouveau Steam Deck. Cela indique que nous ne devrions pas voir un Steam Deck OLED ou un Steam Deck Pro de si tôt. Une fois qu’un matériel plus puissant émerge et répond à tous les besoins de cette console portable, nous verrons peut-être le Steam Deck 2. Cependant, encore une fois, cela peut encore prendre quelques années. À l’heure actuelle, les utilisateurs peuvent profiter du modèle actuel quel que soit son écran LCD.

Valve a déjà prouvé que malgré la limitation matérielle, il peut faire des merveilles avec le logiciel. Récemment, Doom Eternal a activé le ray tracing. Ce n’était pas une mince affaire, après tout, le Steam Deck n’a pas le matériel des consoles de génération actuelle. Pourtant, Valve a réussi à apporter un effet qui, encore aujourd’hui, fait trembler la PS5 et la Xbox Series X.

