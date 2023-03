Instagram trouve de l’espace pour plus d’annonces : résultats de recherche et « annonces de rappel »

Croyez-le ou non, Meta a trouvé de l’espace pour plus de publicités sur Instagram. La société a annoncé qu’elle permettait désormais aux annonceurs Instagram de placer des publicités dans les résultats de recherche pour la première fois. « Les annonces apparaîtront dans le flux que les gens peuvent faire défiler lorsqu’ils accèdent à une publication à partir des résultats de recherche », indique la société.

Instagram a annoncé ce changement dans un article de blog cette semaine. La société affirme qu’elle « commence à tester » les annonces dans les résultats de recherche avec certains annonceurs. « Nous prévoyons de lancer ce placement à l’échelle mondiale dans les mois à venir », déclare Instagram.

Les publicités dans les résultats de recherche permettront aux annonceurs de « toucher les personnes qui recherchent activement des entreprises, des produits et du contenu ». Les publicités apparaîtront dans le flux de contenu qui apparaît lorsque vous recherchez quelque chose et que vous accédez à une publication à partir de ces résultats de recherche. Un porte-parole d’Instagram a confirmé à The Verge que les annonces apparaîtront pour « tous les termes de recherche qui relèvent de notre communauté et des directives de recommandation ».

Instagram, cependant, ne s’arrête pas là. Il teste également actuellement quelque chose qu’il appelle « Annonces de rappel », un nouveau placement publicitaire qui « permet aux entreprises d’annoncer, de rappeler et d’informer plus facilement les gens des futurs événements ou lancements qui pourraient les intéresser ».

Les annonces de rappel, déployées auprès de tous les annonceurs en tant qu’option dans le flux, aident les annonceurs à renforcer leur notoriété, leur anticipation et leur considération pour les moments à venir. Les gens peuvent opter pour des rappels pratiques et recevoir trois notifications d’Instagram un jour avant, 15 minutes avant et au moment de l’événement.

Instagram indique que l’objectif des annonces de résultats de recherche et de rappel est d’aider les utilisateurs d’Instagram à « découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits ou des événements à venir ». Instagram a régulièrement augmenté le nombre de publicités dans son application, et ce n’est que le dernier exemple.

