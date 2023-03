Oppo Pad 2 lancé comme le nouveau roi des tablettes ! Enco Free3 accompagne

Plus tôt dans la journée, Oppo a dévoilé ses nouveaux smartphones phares Oppo Find X6 et X6 Pro. En plus des nouveaux smartphones haut de gamme, la marque a également présenté les écouteurs Oppo Pad 2 et Oppo Enco Free3 TWS. La première est une suite de la première tablette de la marque et place la barre plus haut avec un chipset phare. Ce dernier est une paire d’écouteurs offrant une technologie de pointe et une expérience audio immersive.

Caractéristiques du Oppo Pad 2

L’Oppo Pad 2 a le même écran de 11,6 pouces qui est un écran LCD LTPS avec une résolution de 2 000 x 2 800 pixels. Le panneau a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et la grande différence réside dans un rapport d’aspect de 7: 5. Il donne plus de place au contenu vertical et est également utile lorsque vous essayez d’utiliser de nombreuses applications en même temps dans la fonction multi-fenêtres. Jusqu’à présent, l’appareil n’est pas très différent du précédent, mais le rapport d’aspect peut le rendre différent. Les choses changeront encore une fois que nous aurons vérifié les composants internes.

Un nouveau processeur puissant

L’Oppo Pad 2 abandonne l’ancien Qualcomm Snapdragon 870 pour un SoC MediaTek Dimensity 9000. Ce dernier a une fabrication TSMC de 4 nm et des cœurs ARMv9, dont un cœur Cortex-X2. L’appareil est disponible en options avec 8 Go et 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. Malheureusement, il n’est pas possible d’ajouter un emplacement pour carte microSD. Alors, gardez cela à l’esprit lorsque vous cherchez du stockage.

L’Oppo Pad 2 a un nouveau design qui ressemble au OnePlus Pad. Nous avons l’appareil photo de style Oreo, mais à part le design sophistiqué, c’est plutôt simple. Nous obtenons un appareil photo principal de 13 mégapixels et un jeu de tir selfie de 8 mégapixels. Celles-ci sont assez simples mais feront le travail sur une tablette. L’Oppo Pad tire son énergie d’une grosse batterie de 9 510 mAh qui se recharge à 67W.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

En termes de logiciel, l’Oppo Pad 2 exécute ColorOS pour Pad. Il est livré avec quelques fonctionnalités sophistiquées pour une expérience décente sur un grand écran. La société vend également un Oppo Pencil 2 séparément pour l’utilisation du stylet. Il promet une latence de 23 ms et jusqu’à 4 096 niveaux de pression.

Pour l’instant, l’Oppo Pad est exclusif au marché chinois. Mais cela pourrait changer bientôt. L’ardoise se vend dans les options de couleur Nebula Grey et Feather Gold. Le modèle de base dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Il en coûte 2 999 CNY (436 $). Le modèle haut de gamme avec 12 Go/512 Go se vendra environ 3 999 CNY (582 $). Les ventes débuteront le 24 mars.

Oppo Enco Free3

En ce qui concerne l’Oppo Enco Free3, nous avons une nouvelle paire d’écouteurs avec des avancées dans la technologie utilisée. Par exemple, il apporte le streaming audio haute résolution via le codec LDAC. De plus, il est livré avec la norme Bluetooth 5.3, qui commence à gagner du terrain dans l’industrie.

Les écouteurs offrent également ANC ainsi qu’un support audio spatial. Les écouteurs TWS offrent jusqu’à 30 heures avec l’étui de chargement. Ils bénéficient également d’un indice de protection IP55 contre la poussière et les éclaboussures. Les bourgeons seront vendus en vert et blanc en Chine pour 499 CNY (73 $). Les ventes ouvertes débuteront le 3 avril.