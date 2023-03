watchGPT contourne l’test de l’App Store avec le changement de marque « Petey », mis à niveau avec GPT-4

Un client Apple Watch ChatGPT appelé à l’origine watchGPT a grimpé au sommet de l’App Store d’Apple plus tôt ce mois-ci, offrant une expérience d’IA fluide directement sur votre poignet. Cependant, après qu’Apple ait réprimé la présence de « GPT » dans les noms d’applications, l’application a dû pivoter. Désormais, « Petey », l’assistant IA, est disponible pour Apple Watch avec la prise en charge de GPT-4, de nouvelles invites rapides et bien plus encore.

Comme nous l’avons couvert lors de son lancement, Petey permet d’interagir avec ChatGPT d’OpenAI directement sur votre poignet avec Apple Watch et inclut même une complication si vous souhaitez ajouter un accès rapide au cadran de votre montre.

L’application a suscité tellement d’intérêt qu’elle est devenue la troisième application payante la plus populaire de l’App Store peu de temps après son lancement.

Cependant, un problème était de savoir quoi faire avec Apple bloquant les applications et les mises à jour d’applications avec « GPT » dans leurs noms. Développeur Hidde van der Ploeg a décidé de pivoter vers un nouveau nom amical avec « Petey ».

Petey 1.2 est désormais disponible pour Apple Watch et a été mis à jour avec la prise en charge de GPT-4 (mise à niveau payante), plusieurs invites pour répondre rapidement à Petey, une nouvelle icône de complication, etc.

Hidde note « Si l’application ne s’affiche pas sur votre Apple Watch, veuillez l’installer via l’App Store sur votre Apple Watch. »

En guise de rappel, voici ce que propose Petey :

Interagissez avec le célèbre modèle GPT directement depuis votre Apple Watch

Obtenez rapidement des réponses à vos questions ou générez des messages plus longs sans avoir à taper

Partagez le résultat de votre interaction avec les autres par SMs, e-mail ou via les réseaux sociaux

Définissez l’application comme une complication pour un accès facile

Text to Speech, l’application vous lira la réponse, vous n’aurez donc pas à la lire (assurez-vous que votre appareil n’est pas en mode silencieux)

Petey est disponible en achat unique de 3,99 $/4,99 € sur l’App Store avec l’achat intégré pour le support GPT-4.



