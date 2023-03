ChatGPT arrive à la télévision : épisode de South Park écrit par l’intelligence artificielle

Le mystérieux auteur n’est découvert qu’à la fin avec le générique de fin, cependant des indices sont éparpillés tout au long de l’épisode, à commencer par le titre de l’épisode.

Le Deep Learning n’est pas un épisode comme les autres. Le quatrième épisode de la saison 26 de École primaire de South Park en fait, il a été écrit avec une intelligence artificielle. Le stratagème métatextuel laisse l’indice déjà dans l’intrigue. Un groupe d’étudiants découvre ChatGPT, le chatbot capable de générer du texte grâce à l’IA, un excellent moyen de copier à l’école, ce qui s’est réellement passé (à tel point que les écoles de New York ont ​​banni l’IA de tous les appareils et réseaux scolaires publics). Ce n’est qu’à la fin du générique qu’il apparaît « écrit par Trey Parker et ChatGPT ».

Immédiatement en dessous, ils expliquent également que certaines voix de l’épisode, dont celle de ChatGPT, ont été créées à l’aide de Play.ht, capable de créer précisément les voix grâce à l’intelligence artificielle. L’intrigue soulève aussi avec ironie, façon South Park, toutes les questions éthiques liées à la nouvelle technologie. Quoi qu’il en soit les créateurs de la série Trey Parker et Matt Stone ils ont décidé d’expérimenter ChatGPT non seulement dans l’épisode Deep Learning. Le duo a créé Deep Voodoo, une entreprise qui vient de recevoir un financement de 20 millions de dollars pour développer une technologie de contrefaçon profonde, des services d’effets visuels abordables et des projets originaux de médias synthétiques.

Comment ChatGPT a écrit l’épisode

ChatGPT est un logiciel qui utilise l’intelligence artificielle, capable de répondre à toutes les questions posées par les utilisateurs, c’est la première fois qu’un outil aussi puissant est mis à la disposition du grand public via une interface gratuite et immédiate. Il a été publié en novembre par OpenAI, une société d’IA à San Francisco. Désormais, il sera intégré au moteur de recherche de Microsoft, Bing, et sa dernière version, GPT 4, vient d’être présentée, encore plus performante. « Les gens l’utilisent pour écrire de la poésie, rédiger des demandes d’emploi, mais ce qu’il fait vraiment, c’est s’occuper des filles », sont les mots de Clyde qui explique ce qu’est ChatGPT pendant l’épisode, et en fait le chatbot était aussi déjà utilisé pour les conversations Tinder.

Le grand modèle de langage (LLM) est amélioré avec une interface conversationnelle, il suffit d’écrire une demande dans la barre, d’appuyer sur Entrée et d’attendre que le chatbot réponde. Il est polyvalent, brillant et très doué pour imiter la parole humaine. Tellement bon qu’il fait peur, et en fait beaucoup ont élevé la voix contre le logiciel OpenAi. Il a déjà été expérimenté pour tester sa polyvalence, il sait écrire des codes, des essais, des thèses et même des scénarios. Pour cette raison, les créateurs de South Park n’ont pas tardé à décider de tester tout de suite l’ingénieux chatbot. Il n’y a pas que ChatGPT sur le marché, Google a pris le terrain avec son champion, Bard. Meta l’a également essayé, mais son produit boiteux a été retiré, maintenant les laboratoires tentent de redresser le coup.

