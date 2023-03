Apple a accordé un brevet pour la technologie Apple Watch NFC qui pourrait avertir les utilisateurs des bandes «non autorisées»

Apple continue de rechercher de nouvelles technologies et de nouveaux accessoires pour l’Apple Watch. Plus tôt cette année, un brevet a révélé une technologie qui pourrait alimenter un bracelet Apple Watch à changement de couleur. Maintenant, l’Office américain des brevets et des marques a accordé à Apple un brevet pour un bracelet Apple Watch avec un module NFC intégré… qui pourrait être utilisé pour le meilleur ou pour le pire.

Technologie de bande NFC d’Apple Watch

Repéré pour la première fois par Patently Apple, ce brevet couvre un bracelet Apple Watch avec une puce NFC intégrée qui est ensuite capable de communiquer avec la puce NFC à l’intérieur de l’Apple Watch elle-même. L’Apple Watch peut alors identifier quelle bande est connectée, puis utiliser ces informations pour faire différentes choses.

Par exemple, watchOS pourrait changer dynamiquement son interface utilisateur en fonction de la bande attachée. Il peut s’agir de changer complètement les cadrans de la montre ou d’ajuster le design du cadran actuel pour mieux correspondre à la couleur du nouveau bracelet de montre. L’Apple Watch peut également basculer entre différentes applications, telles que l’application d’entraînement, lorsqu’un groupe particulier est connecté.

De plus, cela pourrait également permettre à Apple de sévir contre les groupes Apple Watch tiers. Le rapport de Patently Apple met en évidence ce texte du brevet :

Lorsqu’il est déterminé qu’une bande qui est couplée au dispositif n’est pas une bande autorisée, un avertissement peut être fourni à l’aide d’un composant de sortie du dispositif, et/ou une ou plusieurs fonctionnalités du dispositif peuvent être désactivées ou autrement modifiées. Dans un autre exemple, une bande particulière peut être associée à une application ou à un service particulier sur le dispositif électronique portable. Lors de l’identification d’un bracelet qui est associé à une application ou à un service particulier sur le dispositif électronique portable, le dispositif peut activer ou fournir un accès à des fonctionnalités associées à cette application ou à ce service.

Le brevet décrit également un système dans lequel les bandes Apple Watch incluent d’autres composants aux côtés de la puce NFC. Cela pourrait inclure « un ou plusieurs capteurs » tels que « des capteurs environnementaux, des capteurs biométriques, des capteurs gestuels, des capteurs inertiels, ou similaires ».

Avis de Netcost-security.fr

Il s’agit d’un brevet intéressant qui couvre un large éventail de fonctionnalités supplémentaires pour l’Apple Watch et son écosystème d’accessoires. Comme toujours, il est important de se souvenir de la clause de non-responsabilité : Apple brevette tout et n’importe quoi, donc ce n’est pas parce que quelque chose est breveté qu’il verra jamais le jour comme une fonctionnalité réelle.

Le pessimiste en moi est enclin à penser que l’utilisation la plus probable de cette capacité par Apple est de sévir contre les bracelets de montre tiers.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :